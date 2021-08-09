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柯文哲批中央反遭點名全台最傲慢 陳時中：有人因傲慢成功
國際疫苗到貨不如預期，國內出現疫苗荒現象，引來台北市長柯文哲怒批中央和指揮中心指揮官陳時中面對記者提問，不是閃躲就是傲慢。但此話一出，就釣出其他網紅翻出舊帳，指柯文哲曾說自己是全台灣最傲慢的人，還敢指責別人傲慢。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「有人因為傲慢而成功；有人因為謙虛得到社會掌聲，各種都有，我們只是做好份內的事」。
另外，由於疫苗短缺，傳出有民眾出高價請人排殘劑。陳時中則表示，這樣的行為在觸法邊緣，尤其高價更要小心，詐騙的可能性高。
國外研究指出，打流感疫苗也可降低新冠重症，我國是否也會跟進建議打流感或是肺炎鏈球菌疫苗？醫療應變組副組長羅一鈞表示，美國最近發表關於流感疫苗和新冠肺炎產生併發症的研究，研究顯示染疫前接種過流感疫苗者，住加護病房或急診的機率較未接種者低。
我國每年十月開始會接種季節流感疫苗，今年也會推動。由於流感和新冠肺炎的高風險族群雷同，因此建議優先順位可接種新冠的對象可以依照順序接種流感。
不過目前研究只有提到流感疫苗未針對肺炎鏈球菌，是否有同樣的效果無法評論。但羅一鈞強調，接種疫苗本來就是對健康有益處的行為，如果符合接種資格也可以接種。
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