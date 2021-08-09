朱立倫提出建構LINE機制 原來是趙少康的主張

中廣董事長趙少康今天表示，近期國民黨主席選戰開打，包括現任主席江啟臣、前主席朱立倫也都認同他所提出的「戰鬥藍」理念，對此他也樂觀其成。而日前與朱立倫見面他也建議，要用社群媒體line改造國民黨組織，朱立倫不僅支持，也放進政見。相信江啟臣也同樣贊成。

對於朱立倫今天表示，未來大家都是戰鬥藍，國民黨要更有戰鬥力，跟主席選舉沒有任何關係。趙少康說，事實上，朱立倫在上周一宣布選黨主席前一天晚上約他見面，當時朱已經主動提到對他的戰鬥藍主張非常認同，會一起努力提升國民黨的戰鬥力。

趙少康說，朱立倫也認同他曾經告訴朱的，國民黨要執政，大家要一起奮鬥才有機會發揮群體力量，不執政，不管任何人什麼都沒有，「相同的話，我也跟江主席講過」。

趙少康說，對於最近江啟臣陣營強打「戰鬥藍」，其實是呼應他的主張，大家都認同戰鬥藍，願意向戰鬥藍靠攏，是好事。不只江啟臣，其實最近包括藍營市議員羅智強、王鴻薇、徐巧芯、李眉蓁等近20位國民黨北高市議員都已經加入戰鬥藍行列，他都樂觀其成。

此外，趙少康也提及，跟朱立倫會面時，他提到要用社群媒體line改造國民黨組織，扁平化、柔性化、內造化，使黨員意見能迅速上達，朱立倫表示完全支持，會放到政見，未來一定會做。相信江啟臣也同樣贊成。

趙少康強調，在民進黨施政不力，讓人民飽受缺電、淹水、沒疫苗、紓困慢等痛苦，改革國民黨、用戰鬥藍贏回執政權是大家一致的目標，歡迎有志者一起加入「我是戰鬥藍」。