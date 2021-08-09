監院人權會成立一年分工不明 民團催生「職權行使法」

監察院「國家人權委員會」成立滿周年，多個人權團體今天聯合舉行記者會，質疑人權會委員與監察委員身分混淆、分工不明，導致人權會至今未產生改革動力。經過一年，政府各部門、社會大眾、甚至監察院，仍搞不清楚人權會的定位。呼籲制訂「國家人權委員會職權行使法」，並修訂「監察院組織法」與「國家人權委員會組織法」，以符合獨立、專責、多元的要求。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧指出，國家人權委員會委員兼具監察委員身分，不但沒有讓人權保障及促進工作左右逢源，如虎添翼，反而因此出現角色衝突、功能的相互干擾、甚至委員的個人偏好，可能削弱整體表現而陷入左支右絀。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立認為，人權會這一年來功能無法完全施展，癥結之一就是與監察院與人權會的功能區別。他指出，監察院與人權會的使命和職權不同，若是行政機關違法失職，導致人民權利受到侵害，應由監察院處理，這是監察院的使命；若無人違法失職，但仍有人因政府的政策或法律不夠周全而導致權利無法獲得保障，這才是人權會的使命。

黃嵩立說，人權會應以較軟性、開放、對話的方式進行巡查，甚至應監督企業盡到人權責任，以協作的方式改善人權問題，若一直在做監察委員該做的事，便會偏離國家人權委員會獨特的使命。他也說，委員會有必要將使命、職權及工作方法是什麼，明確向社會大眾交代，目前因為情況混沌不清，會使得不管立法、司法或監察院，對於國家人權委員會的定位完全不清楚，「這樣的一種情況底下，我們就很難想像它的職權行使法有辦法得到各界的支持。」