朱立倫評估韓國瑜不會選黨主席：他給我很多鼓勵

國民黨前主席朱立倫上周宣布參選黨主席，不過外界仍關心高雄市前市長韓國瑜是否也會出來挑戰。不過朱立倫今天接受廣播專訪表示，這段時間他跟韓國瑜有多次見面聊天，「黨主席的部分，他給我很多鼓勵。」這禮拜就領表了，就會確定，大家就不要再造成這些紛擾，「我覺得不會」。

朱立倫表示，這段時間他跟韓國瑜有多次見面聊天，「他現在的心境就是希望沉潛，好好做公益，關懷社會」，都沒有什麼政治性。

廣播主持人黃光芹追問韓國瑜有沒有說「自己不會選黨主席」？朱立倫則說，「黨主席的部分，他（指韓）給我很多鼓勵。」不過黃光芹舉韓國瑜選上高雄市長隔年3月，和朱見面時也曾鼓勵朱立倫選總統，朱立倫則回應，再去談這些已經沒有什麼意義。

朱立倫強調，這禮拜就領表了，就會確定，大家就不要再造成這些紛擾，「我覺得不會」。

對於韓國瑜在朱立倫點名的2024的4人名單之中（其他3人為趙少康、盧秀燕和侯友宜）。朱立倫說，韓國瑜的爆發力和戰鬥力絕對是值得肯定，如何再加上韓這段時間的沉潛和學習，不要現在就把韓否定。

不過黃光芹質疑韓對抗民進黨會造成的反效果，朱立倫表示，如果他是總教練，投手就要穩健，該投手若上一場被打爆，但下一場指要可以調整心態和球路，那就不能放棄他；再者，即便該投手不能當主投，他也可以當游擊手、一壘手啊，難道每個人都要當投手嗎？國民黨的團隊本來就是要如此，「如果大家都是為了搶一個位子，都只想做投手、當明星先發，那完蛋了嘛」。