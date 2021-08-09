批蘇貞昌不顧民意發五倍券 新北議員：現代版晉惠帝？

現金或消費券發放引發熱議，新北市議員葉元之表示，許多民眾都希望發現金，且監察院審計部已說沒證據證明三倍券能刺激經濟，行政院長蘇貞昌卻還堅持要發五倍券，猶如現代版晉惠帝，昏庸無能，不食人間煙火。

國內疫情重挫經濟，政府規劃五倍券來因應，引發民眾反彈，許多民眾認為還是發放現金最實際，但蘇貞昌仍堅持「發券」，因為限期使用讓民眾無法拿去儲蓄。

葉元之批評「聽到這個大家能不氣嗎？」三級警戒下6月失業率創10年來新高達57萬人，許多人工時及收入也減少，導致連房租、水電、健保費等基本開支都繳不出來，民眾還會拿去存嗎？

葉元之還說，蘇貞昌坐領高薪，出門有公務車可坐，身邊又一堆人伺候，也許拿到現金，是可能會存起來。他舉例，就像古代有個晉惠帝，在皇宮吃好穿好，但不知民間疾苦，聽大臣說百姓沒有飯吃，竟反問「何不食肉麋？」，而蘇貞昌的心態就跟晉惠帝一模一樣，簡直是現代版晉惠帝，昏庸無能，高高在上，不食人間煙火。

葉元之分析，就算有些人經濟未受影響而將現金存了起來，但仍然是要拿出來花的，3000元是能存多久？大概不用半年就能花掉，蘇貞昌還以為是發多大一筆錢給大家？