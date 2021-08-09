歡慶潘政琮東奧奪牌 苗議長號召今請吃雞排6600份
東京奧運會台灣創下有史以來最佳成績，其中「苗栗之光」潘政琮更勇奪苗栗首面奧運銅牌，苗栗縣議會議長鍾東錦號召「大吉大栗．奪牌吃雞」活動，今天起在縣內7鄉鎮市、16個店家，免費贈送6600份雞排，大批鄉親開心分享奧運奪牌吃雞排。
「大吉大栗．奪牌吃雞」今天上午9點半在苗栗市玉清宮啟動，共襄盛舉贊助雞排、飲料的縣長徐耀昌、議會副議長李文斌等人都到場，鍾東錦說，東奧台灣奪下2金、4銀、6銅的史上最佳成績，尤其潘政琮更是難能可貴，本來只是單純聊天，如果苗栗子弟奪牌，就請吃雞排，原先只有300份，後來議員及民意代表，尤其徐耀昌贊助，加碼到6600份。
鍾東錦說，送雞排除了歡慶苗栗得到東奧獎牌，更重要是新冠肺炎疫情期間，很多的美食、小吃店經營的很辛苦，也希望活絡經濟。
玉清宮今天一早吸引民眾大排長龍，他們領取雞排開心享用， 這項「大吉大栗．奪牌吃雞」活動，採取先發放雞排券，依照編號的尾數，分流到16家特約雞排店兌換，頭份市、竹南鎮、苗栗市、後龍鎮、三義鄉、苑裡鎮安排9日、10日、11日；公館鄉10日、11日、12日，詳情可上鍾東錦臉書粉絲專頁查詢。
此外，值得一提是竹南國中應屆畢業生廖品柔手繪，畫出苗栗參加東奧4名運動選手的英姿，鍾東錦認為畫筆下運動員表情動人，因此取得同意後，印在雞排券，也鼓勵廖品柔持續追求夢想，發光發熱成為世界知名的畫家。
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