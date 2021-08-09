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公投有無投票權 明日起開放3天供民眾查詢

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
中選會今公布原定8月28日舉行的公投，因疫情改於12月18日投票。圖／聯合報系資料照
中選會今公布原定8月28日舉行的公投，因疫情改於12月18日投票。圖／聯合報系資料照

受疫情影響，全國性公投改定於今年12月18日舉辦。為利民眾了解是否有投票權，內政部今天表示，自8月10日至12日共3天，民眾可憑身分證字號及生日，上網查詢有無投票權，也可到戶籍地鄉（鎮、市、區）公所閱覽投票權人名冊，如發現有誤，可立即向公所申請更正，以保障權益。

內政部表示，依規定國民須年滿18歲、未受監護宣告，並在各直轄市、縣（市）繼續居住6個月以上，才符合公民投票投票權人的資格。

今年全國性公民投票案，依中央選舉委員會的說明，投票日期雖有變更，但民眾仍須在原定投票日8月28日前具有投票權資格，才能參加這次公投。

內政部指出，鄉（鎮、市、區）戶政事務所已於造冊基準日8月8日完成投票權人名冊編造，並自8月10日至12日，在投票權人戶籍地鄉(鎮、市、區)公所，公告閱覽3日。

為便利民眾，內政部在這3天，同時開放民眾於內政部戶政司網站（https://www.ris.gov.tw）進行「110年全國性公民投票投票權人資格查詢服務」，以國民身分證統一編號及出生年月日，查詢有無投票權。

若對查詢結果有疑義，請記得於閱覽期間內，向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所申請更正，以保障權益。

投票 內政部 身分證

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