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蔡正元盼黨主席做到君子之爭：約束下屬別胡亂放話

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書呼籲，黨主席候選人務必君子之爭，不只自己要有君子風度，也要約束下屬或幫手不要胡亂放話。圖／取自蔡正元臉書
國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書呼籲，黨主席候選人務必君子之爭，不只自己要有君子風度，也要約束下屬或幫手不要胡亂放話。圖／取自蔡正元臉書

國民黨前主席朱立倫宣布參選，挑戰現任黨主席江啟臣。國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書呼籲，黨主席候選人務必君子之爭，不只自己要有君子風度，也要約束下屬或幫手不要胡亂放話，記取2005年前總統馬英九和立法院前院長王金平競爭黨主席大位「非君子之爭」的慘痛教訓。

蔡正元表示，國民黨主席競選活動即將展開，就像國民黨智庫副董事長連勝文所稱，國民黨現在的處境就是ㄧ個丐幫。自2016年敗選後，當國民黨主席就要沿門托缽，只有苦勞，沒有功勞，誰要當這個苦差事，都值得黨員高度尊重和敬意。

蔡正元說，黨主席候選人要約束下屬或幫手，不要出格越規胡亂放話，甚或胡作非為，更要記取2005年馬英九和王金平競爭黨主席大位，數不清的「非君子之爭」的慘痛教訓。那時就像一把鋒利的刀刃刺入國民黨的心臟，即使有2008年勝選的喜悅，都修復不了深刻的傷痕。當傷勢再度發作時

國民黨只能送入加護病房，「馬王最後都沒有贏家」。

國民黨 蔡正元 王金平

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