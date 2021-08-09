主打改變國民黨 朱立倫提出三具體作法

國民黨前主席朱立倫日前宣布參選黨主席，主打「改變」國民黨，並強調上任首日就會成立駐美辦公室。朱立倫今天進一步提出三項「改變」的具體做法，包括成立民調中心、黨線上組織化（第一步建構LINE機制）、培訓青年儲備主管MA。

朱立倫強調，民意是決策基礎，科學的民調是現代政黨的重要決策依據，「決策」不能外包，一定要收回來自己做。一定要重新建立國民黨的民調中心，不只針對政黨支持度做調查，也要針對各種社會民眾關心的問題做長期的民調，並提出適切的應對方向。

朱立倫指出，現代化的民調更要帶入大數據的思維，不只是分析海量資料，而是要從中找出特定模式與值得運用的「資訊」，協助做出更細膩的政治決策與公共政策。美國CBS曾做過一個調查發現，共和黨支持者愛看高爾夫，民主黨人喜歡看摔角，就是一個創新性的調查結果，很有利用價值。

朱立倫表示，利用民調挖掘更多有用的資訊，並把這類調查結果廣泛分享給從政同志、各級民代，甚至黨員知道，是我認為讓國民黨接地氣 的具體作法。因為要大量做，長期做，成立民調中心將更有效益，只有相信科學 才能打贏選戰。

第二，是黨線上組織化（第一步建構LINE機制）。朱立倫說，LINE大家都會用，但要做的是建立綿密的LINE組織，與明確各類型工作小組的任務，運用社群軟體/媒體讓國民黨現代化、扁平化、直接化。國民黨有完整的基層組織與各種服務性團體，缺乏組織再造與更新，需要的是重新設計規畫各種作業流程，讓國民黨的服務、問政、監督跟得上時代。

朱立倫盼能利用LINE組織化達成以下三個目標：打擊1450假消息、傳遞正確資訊、提高成員向心力。希望國民黨之後的Line組織戰可以和謠言澄清社群相互合作搭配，用年輕人的網路創意守護真相、打擊謠言，也將社會力引入國民黨。讓民眾知道國民黨的立場，對抗一黨獨霸的民進黨。

最後，朱立倫強調，青年才是國民黨的未來，必須培訓「青年儲備主管MA」。國民黨過去一直都有在培育青年，江啟臣任內也做了許多努力。但現在的國民黨對於青年的培訓，跟蔣經國當年所做的比起來，仍是遠遠的不足。

朱立倫希望能用企業培養「儲備幹部」的概念，運用在國民黨裡面。讓對任何一塊公共事務有興趣的年輕人，都願意來國民黨。國民黨給付合理的薪資，準備專業的訓練，培訓他們通過考驗後，分發到各個合適的崗位。

朱立倫表示，國民黨不能辜負每一個曾經年輕的夥伴，與他們的青春。只有當整個社會的人才，都願意往國民黨跑的時候，這個政黨的精神才能綿延不絕。