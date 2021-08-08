韓國瑜頻催生 「最正主持人」李明璇宣布要當媽了
國民黨黨代表、廣播電台節目主持人李明璇今晚公布懷孕喜訊，她說，每次與高雄市前市長韓國瑜碰面，韓頻頻催生，昨天她有向韓分享喜訊。懷孕是否影響李明璇參選市議員計畫，李表示，預產期在明年1月，是摩羯座寶寶，是否參選還在評估中。
今天是父親節，李明璇今晚在臉書公布懷孕喜訊，她說，決定在今天這特別日子向大家說好消息，「我有寶寶了，潘先生要當爸爸了！」懷孕心情有點雀躍、有點緊張、有點期待又有點擔心，「以前不在意的事，現在很在意；現在很在意的事，根本沒意義 」。
李明璇目前懷孕17周，懷孕初期孕吐嚴重，主持廣播時，常要忍著孕吐不適，目前狀況漸穩定。她說，明年初寶寶即將誕生，準父母心情，一天比一天來得更深刻，「想保護寶寶」已成為首要之事。
李明璇今年28歲，結婚2年，2019年1月與丈夫潘德翰步上紅毯，當時由韓國瑜證婚，韓當時就勉勵新人要增產報國，往後韓每次與李明璇夫婦碰面就催生，還熱心提供助孕偏方。
夫妻倆相差6歲，李明璇說，這個寶寶算是計畫懷孕，丈夫已35歲，不能再拖下去，兩人有討論，希望再接再厲，能「接二連三」為家中添新成員更好。預產期1月13日和結婚紀念日同一天，也讓李明璇直呼太巧了。
李明璇父親李玉文今年過57歲生日時，許願想早日當阿公，李明璇說，如願懷孕，也是獻給爸爸最棒的父親節禮物。
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