印尼台僑包機傍晚起飛 首批120僑民返台

印尼航空的包機日前敲定，外交部今天表示，有關印尼台商總會安排的返國包機，預計於台灣時間今日下午5時20分自雅加達起飛，晚間10時55分抵台；約有120名在印尼的台商僑民登記搭機。

為防範新冠變種病毒株，中央流行疫情指揮中心6月底將印尼納入「重點高風險國家」，入境者須受嚴格檢疫規範。長榮、華航即以機組員調度為由暫停飛航雅加達，陸續取消至8月底前的航班，增加台僑返鄉困難。

外交部表示，將與駐印尼代表處及駐泗水辦事處持續密切關注印尼疫情發展，並與當地台商僑民保持聯繫，以隨時提供必要的協助。

國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，請撥打我國駐印尼代表處緊急聯絡電話：+62-811-984-676（印尼境內請直撥0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：+62-822-5766-9680（印尼境內請直撥0822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。