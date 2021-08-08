顏清標女兒po父親節文：阿公跟爸爸教我當個有溫度的人

今天是父親節，台中市副議長顏莉敏在臉書跟風曬父親顏清標與祖父分別抱著孫子和曾孫的照片，顏莉敏說，父親和阿公不擅言語，是省話一哥，二人都教她要當個有溫度的人，二人也身體力行。

顏莉敏說，今天是父親節，她也跟風曬爸爸，加碼曬阿公，臉書上貼出兩張照片，一張是父親顏清標抱著顏寬恒的兒子，另一張也是同一個孩子，由她祖父抱著，二人都一臉慈祥。

顏莉敏說「阿公跟爸爸教我當個有溫度的人」，她說父親與阿公不擅於言語，總是只有「嗯」、「厚」、「知影」，然後用行動表達對每個人的關心。