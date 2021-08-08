影／高虹安：又乾旱又淹水 蔡政府2千多億花哪裡去？

中南部近來飽受淹水之苦，民眾黨立委高虹安指出，蔡政府前瞻預算8年8800億，其中2千多億打造的水環境建設計畫，投入這麼多公帑，卻迎來供5停2的限水狀況，好不容易熬過乾旱期，又迎來洪澇跟淹水，「請問蔡政府這些錢都花到哪裡去了？」

高虹安指出，兩期8800億前瞻預算，雖然說有2508億的水環境建設預算，號稱「不淹水、不缺水、喝好水」，但執行的狀況是很多用在環境的美化，把大量的經費、心力打造親水空間上，而不是深入地解決治水問題或提高防洪標準等，有許多工程是興建自行車道、景觀橋或停車場等，對河川的生態卻少有助益。

高虹安指出，對照台灣有些區域時而暴雨淹水又時而乾旱的極端情況，政府的編列的輕重緩急很明顯有問題，今年年初缺水情形，那時候就檢討2千多億打造的水環境，投入這麼多公帑，卻迎來「供五停二」的限水，現在好不容易熬過乾旱期，卻又迎來洪澇跟淹水．那請問蔡政府這些錢都花到哪裡去了？

高虹安說，3年前823水災，當時專家提到地方跟縣市區域，防洪跟排水標準不該只有到10年，應該還要再提高，當時水利署還表達反對意見 ，現在看到大雨這麼滂沱，中南部民眾在受苦，除了重新檢視有多少治水預算，淪為視覺或親水空間等景觀建設預算外，也該明確設定目標 正視百年一遇的大雨大旱，可能真的十年不到就發生，集中投入資源來因應，才能真正說是前瞻資源預算。