陳水扁笑稱陳唐山為學運先驅 國小曾發起罷課

前總統陳水扁今天邀請外交部前部長陳唐山上廣播節目，聊起過往經驗如何促使致力推動台灣民主、走上台獨運動之路。

陳唐山在1960年代留學美國，成立世台會、台灣人公共事務協會（FAPA）等組織，擔任全美台灣同鄉會會長，為台灣主權、自由奔走，但也因此被列入黑名單。之後返台陸續擔任外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長以及台南縣長，政壇經歷豐富。

陳水扁說，陳唐山在小學時就曾發起罷課，可說是台灣學運先驅。陳唐山說，自己在台南鹽水出身，讀鹽水國小時班導看不起班上窮學生，對有錢的小孩特別好，他看不慣導師對學生大小眼，便跟班上30幾名學生說「不必聽這老師的課」，便發起罷課，雖然後來被學校通知爸爸到校處理，但從小就可看出陳唐山具有「不能忍受別人被欺負」的正義精神。

陳唐山也提到，他的台獨思想可說是由父親啟發。從小常聽父親在罵政府，且當時二二八事件爆發，台灣菁英黃媽典遭逮捕，政府處決並遊街示眾，目擊此事的陳唐山受到很大衝擊，不敢相信政府竟會帶頭做出如此不人道的事，對於政府不滿從小就深埋於心，開啟他之後推動民主的台獨之路。