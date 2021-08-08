朱立倫po高雄「天坑」 綠委痛批為黨主席選舉製造對立

南台灣連日暴雨，國民黨前主席朱立倫昨在臉書貼出高雄路面坍塌畫面，並指出讓大家十分懷念韓市府團隊和李四川副市長。民進黨立委許智傑指出，朱立倫候選人為了自己黨主席選舉，不需要在臉書拿一張高雄的照片就製造藍綠對立，更何況圖中確切位置說不定朱也不曉得在哪裡。

許智傑說，朱立倫發出的圖片為鳳山區中崙國中後面巷道，因連日雨水沖刷導致的崩塌情況。第一時間他的團隊就到場處理，還有鳳山在地不分黨派的市議員們，大家都積極協調處理解決問題。

許智傑說，近日連續好幾日強降雨，南台灣不斷發生暴雨災情，沒有人能預先就知道哪個路段，會因強降雨而產生凹陷或崩塌；然而市府卻在第一時間就請林欽榮副市長、水利局、養工處等單位以最迅速方式處理，高雄在地民代也在前線聯繫了解狀況，這才是為民服務的父母官、政治人物該有的作為。

許智傑說，看到朱立倫po一張鳳山溪旁護岸塌陷的圖片，就開始唱衰高雄吹捧韓國瑜以鞏固韓粉，支持自己的黨主席選舉，身為協助搶修的高雄在地民代，真的不認同朱立倫的作法，朱立倫自己當過地方首長，知道不能因一時天災就否定地方政府的努力，比起只會消費高雄的朱立倫，會做事的陳其邁比他好多了。也拜託國民黨的主席候選人，不要隨便唱衰高雄來提升自己的聲量，「靠自己認真努力做事卡實在。」