豪雨農損逾1.8億元 蔡英文：救助金發放簡、速、優

為了解本次熱帶低壓及西南氣流造成的災情，蔡英文總統今（8）日上午前往中央災害應變中心視察，了解目前各地災情及各相關單位應變情形。蔡英文抵達中央災害應變中心後，首先聽取災防科技中心以及經濟部、農委會的應變報告，她先是做了幾點提醒，並感謝各相關單位的同仁堅守崗位、守護家園，還祝福大家父親節快樂。

報告指出，本次豪雨造成農損將近1.8億元，學校受損約1600萬元，累計疏散4403人，收容491人，停電戶數9萬1850戶，目前待修護還有3637戶，停水的600戶皆已修復。

蔡英文指出，在交通運輸部分，昨高鐵苗栗到台中路段，因大雨造成邊坡土石滑動，導致停駛，不過今已恢復單線雙向運轉，請將交通部持續努力恢復雙向通車，要注意施工人員的安全問題。如果有道路、橋樑不通，鐵路、海運延誤的訊息，要利用各種管道，提早讓民眾了解，也盡速來恢復。

蔡英文表示，這次豪大雨造成多縣市嚴重農損，超過1.8億元，明天農委會將公布天然災害現金救助的標準，後續的救助金發放要從簡、從速、從優。另外，農委會跟經濟部要掌握民生物資相關準備，包含蔬果價格的波動、調配農產供銷等，後續要請農委會維持民生物資價格穩定。

在防救災及穩定民生用品部分，積水部分只有屏東的15個地區尚未退去，要加速機具調度，進行抽排水。另外，很多水庫都有可能會進行調節性放流，請經濟部加強督導落實預警，持續提醒下游民眾提高警覺。同時因為降雨很多，水源濁度也提高了，所以請預先準備維持民生供水的正常和穩定。同時要注意土石流發生以及警戒區撤離後的安置，安置的收容地方也要遵守防疫措施。

蔡英文指出，面對氣候變遷全球性的影響，世界各國都頻繁發生極端降雨淹水，這次熱帶性低氣壓造成的災害，也提醒我們必須持續正視這個問題。請行政院持續以跨部會的能量，從籌措資源、研擬方案到貫徹執行，需要中央、地方各級政府通力的合作，才能夠面對新的全球性的氣候挑戰。

蔡英文最後也說，尤其今天是父親節，感謝所有的同仁堅守崗位，不論是在指揮中心工作的各位，或是冒著雨勢在救災搶通路段，抽水、排水、搶修水電的同仁，都請一定要注意到自身的安全，非常感謝各位齊心努力，一起來確保民眾的生命財產的安全，一起來守護家園。謝謝大家也祝大家父親節快樂。