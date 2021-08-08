歡送同仁無罩惹議 左營區長：身為防疫人員就是不對

高雄市左營區公所7月14日在會議室辦溫馨歡送會，主角是一名在公所服務45年工友屆齡退休，區長胡俊雄、公所主秘等同仁齊聚，送上紀念品，也high到脫口罩開心合照。當時還是三級警戒期間，影片及照片外流引發討論。胡俊雄說，身為防疫人員若有違反防疫規定就是不對，願接受開罰。

胡也說，當天是一場內部小聚，氣氛簡單、溫馨，祝福即將退休展開新人生的資深同仁，有脫下口罩幾秒拍合照，不夠謹慎讓外界觀感不佳覺得抱歉，「溫馨好事變麻煩事」，身為防疫人員，脫口罩就是不對，若要罰，願意接受。

高雄市衛生局簡技潘炤穎說，衛生局會依現場事證舉發，請當事人意見陳述，釐清事實後再裁罰。防疫期間，戴口罩、勤洗手、打疫苗是原則，需要民眾配合，公部門當然然也不例外。潘也說，目前了解，地點為上班場所，衛生局要依現場事證進行調查。是否為事先通知的聚會？還是臨時起意進行？都要了解。但未戴口罩仍是違反規定。

有公所同仁說，主角在公所人緣不錯，歡送當天氣氛很溫馨，同仁將照片串成一支影片分享想做紀念，擴散後引發討論，還上了媒體，「這下真的紅了」。