快訊

有機蔬果比較健康且能降低罹癌率？教授：是迷思

不斷更新／豪雨彈猛轟致災 海陸空交通影響總整理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九父親節分享爸爸年輕時照片 網友驚呼：神複製

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九在父親節於臉書放上全家福照片。圖／馬英九提供
前總統馬英九在父親節於臉書放上全家福照片。圖／馬英九提供

今天是父親節，前總統馬英九在臉書分享他二姊寄來66年前的老照片。他說，爸媽在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子女。照片中的爸媽當年都是35歲，他5歲。網友則在底下留言表示，馬英九太像父親了，真是神複製。

馬英九表示，爸爸是湖南人，大學時代是學生自治會總幹事，也是運動選手。和我媽媽是重慶南溫泉中央政治學校（今政大）的同窗。兩人在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子女。民國44年，爸爸在陽明山革命實踐研究院受訓，媽媽帶4個子女去探班，留下這張照片。

馬英九說，過去十多年，爸媽都走了。「子欲養而親不待」，孝親要及時。今天是父親節，大家防疫之餘，不要忘記感謝父親養育之恩，當面或視訊、電話跟爸爸說：「謝謝您，辛苦了，父親節快樂！」

馬英九 父親節

延伸閱讀

影／江朱內鬥？馬英九：選舉一定會有競爭

國民黨主席選舉江朱內鬥？馬英九：選舉一定會有競爭

陳柏惟指馬英九曾為這事出動戰機護航 「格局差太遠」

影／過來人經驗挺現金紓困 馬英九：上次只發2千很丟人

相關新聞

歡送同仁無罩惹議 左營區長：身為防疫人員就是不對

高雄市左營區公所7月14日在會議室辦溫馨歡送會，主角是一名在公所服務45年工友屆齡退休，區長胡俊雄、公所主秘等同仁齊聚，...

馬英九父親節分享爸爸年輕時照片 網友驚呼：神複製

今天是父親節，前總統馬英九在臉書分享他二姊寄來66年前的老照片。他說，爸媽在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子...

蔣萬安父親節推出「奶爸奧運」影片 展現奶爸鐵人三項

今天是父親節，同時也是2020東京奧運閉幕日。剛晉升為二寶爸的國民黨立委蔣萬安，特地在臉書推出「2021奶爸奧運，換我上...

黃珊珊的父親節 最欣慰聽到兒子這一句話...

今天是父親節，台北市副市長黃珊珊今天一早在臉書祝大家父親節快樂，提到自己的父親，黃珊珊透露，因為當警察的父親工作時間長，...

扁爸1打3「好辛苦」 陳水扁po舊照追憶父親

今天父親節，前總統陳水扁在臉書追憶自己的父親，緬懷其辛勤，並讚頌父親的偉大。阿扁指，年初適逢扁媽離世，今年的父親節讓他更...

【圖輯】照片看歷史／2009年八八風災雨淹南台灣 重創小林村

2009年8月8日，「莫拉克」颱風重創南台灣，50年僅見的強大降雨造成多數山崩，當時的高雄縣多個鄉鎮對外交通和通訊完全中斷，部分村落失聯，數千災民受困急待救援，災情最嚴重高雄縣甲仙鄉小林村10日清晨傳出全村遭土石流淹沒，約500人不幸罹難。軍方直升機11日上午陸續救出高雄縣甲仙、六龜、那瑪夏鄉等重災區159名災民。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。