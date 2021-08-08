馬英九父親節分享爸爸年輕時照片 網友驚呼：神複製

今天是父親節，前總統馬英九在臉書分享他二姊寄來66年前的老照片。他說，爸媽在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子女。照片中的爸媽當年都是35歲，他5歲。網友則在底下留言表示，馬英九太像父親了，真是神複製。

馬英九表示，爸爸是湖南人，大學時代是學生自治會總幹事，也是運動選手。和我媽媽是重慶南溫泉中央政治學校（今政大）的同窗。兩人在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子女。民國44年，爸爸在陽明山革命實踐研究院受訓，媽媽帶4個子女去探班，留下這張照片。

馬英九說，過去十多年，爸媽都走了。「子欲養而親不待」，孝親要及時。今天是父親節，大家防疫之餘，不要忘記感謝父親養育之恩，當面或視訊、電話跟爸爸說：「謝謝您，辛苦了，父親節快樂！」