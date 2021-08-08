孫大千酸Wecare是附隨組織 修理韓國瑜才出來狂罵

高雄連日大雨，下出大坑洞，被藍營酸是「天坑之城」，曾參與罷免前市長韓國瑜的社群Wecare高雄發文列出韓國瑜時期的天坑清單，直指「治水路平只是韓國瑜自我吹捧的神話」。前立委孫大千說，Wecare根本就是一個伴隨韓國瑜而存在的附隨組織，只有在修理韓國瑜的時候才會齜牙咧嘴的出來狂罵幾聲，面對陳其邁時，就像是一群捍衛主子的忠僕家臣。

孫大千列舉陳其邁執政「坑洞」，指陳其邁讓高雄變成慶記之都時，Wecare一聲不吭；當高雄工安事件頻生時，他們裝聾做啞；當高雄四處淹水成災時，他們視而不見；當高雄變成天坑之國時，他們裝傻裝睡。

孫大千說，現在為了搶救其邁大兵，Wecare忽然又重出江湖，張牙舞爪的拖韓國瑜下水，只是為了圍魏救趙。明明是看門的打手，卻還要自稱是正義的君子，這些人的臉皮真的比萬里長城還要厚。