快訊

父親節遇到農曆鬼門開 6大NG行為、5種穿著要注意

孫大千酸Wecare是附隨組織 修理韓國瑜才出來狂罵

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，Wecare只是高雄市長陳其邁的打手。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，Wecare只是高雄市長陳其邁的打手。圖／取自孫大千臉書

高雄連日大雨，下出大坑洞，被藍營酸是「天坑之城」，曾參與罷免前市長韓國瑜的社群Wecare高雄發文列出韓國瑜時期的天坑清單，直指「治水路平只是韓國瑜自我吹捧的神話」。前立委孫大千說，Wecare根本就是一個伴隨韓國瑜而存在的附隨組織，只有在修理韓國瑜的時候才會齜牙咧嘴的出來狂罵幾聲，面對陳其邁時，就像是一群捍衛主子的忠僕家臣。

孫大千列舉陳其邁執政「坑洞」，指陳其邁讓高雄變成慶記之都時，Wecare一聲不吭；當高雄工安事件頻生時，他們裝聾做啞；當高雄四處淹水成災時，他們視而不見；當高雄變成天坑之國時，他們裝傻裝睡。

孫大千說，現在為了搶救其邁大兵，Wecare忽然又重出江湖，張牙舞爪的拖韓國瑜下水，只是為了圍魏救趙。明明是看門的打手，卻還要自稱是正義的君子，這些人的臉皮真的比萬里長城還要厚。

韓國瑜 天坑 孫大千

延伸閱讀

赴高雄爭取韓國瑜陣營支持？江啟臣：不放棄任何一票

謝金河讚唯一控制疫情國家 孫大千：歌功頌德害慘台灣

韓國瑜市長政治獻金全捐還透支 總統專戶剩1900萬

行政院擬再發振興5倍券 孫大千：人民要蘋果被塞芭樂

相關新聞

蔣萬安父親節推出「奶爸奧運」影片 展現奶爸鐵人三項

今天是父親節，同時也是2020東京奧運閉幕日。剛晉升為二寶爸的國民黨立委蔣萬安，特地在臉書推出「2021奶爸奧運，換我上...

「憂發放現金民眾會拿去存」 韓國瑜嘆政府離人民太遠

疫情紓困政府擬採「振興五倍券」，引發熱議。高雄市前市長韓國瑜說，三級警戒2個多月期間，這些艱苦人連在外奔波機會都沒有，不...

扁爸1打3「好辛苦」 陳水扁po舊照追憶父親

今天父親節，前總統陳水扁在臉書追憶自己的父親，緬懷其辛勤，並讚頌父親的偉大。阿扁指，年初適逢扁媽離世，今年的父親節讓他更...

【圖輯】照片看歷史／2009年八八風災雨淹南台灣 重創小林村

2009年8月8日，「莫拉克」颱風重創南台灣，50年僅見的強大降雨造成多數山崩，當時的高雄縣多個鄉鎮對外交通和通訊完全中斷，部分村落失聯，數千災民受困急待救援，災情最嚴重高雄縣甲仙鄉小林村10日清晨傳出全村遭土石流淹沒，約500人不幸罹難。軍方直升機11日上午陸續救出高雄縣甲仙、六龜、那瑪夏鄉等重災區159名災民。...

孫大千酸Wecare是附隨組織 修理韓國瑜才出來狂罵

高雄連日大雨，下出大坑洞，被藍營酸是「天坑之城」，曾參與罷免前市長韓國瑜的社群Wecare高雄發文列出韓國瑜時期的天坑清...

江啟臣數位改革三箭最終發 國民黨官網改版月底前上線

國民黨主席江啟臣本屆任期將屆滿，目前也力拚政績要爭取連任。黨務系統近日也密集著手推動國民黨官網改版，要完成江競選政見中「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。