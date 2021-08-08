江啟臣數位改革三箭最終發 國民黨官網改版月底前上線

國民黨主席江啟臣本屆任期將屆滿，目前也力拚政績要爭取連任。黨務系統近日也密集著手推動國民黨官網改版，要完成江競選政見中「數位三箭」最後一項工程，盼讓黨的數位門面自此耳目一新。新版官網目前測試中，預計8月底前上線。

黨務人士表示，這次改版核心理念之一是「國民黨是國際型政黨」，官網要能讓全世界認識這個政黨，所以會有中、英文官網簡介，設計過程也參考美國民主黨與日本自民黨官網元素，以強化黨史簡介方式宣傳，頁面則採較明亮色系設計。

黨務人士說，國民黨的網站必須兼容黨史館資料以符合學者研究需求；已上傳的約6000篇中、英文新聞稿，也會續留作為歷史證明與遺跡，只是會重新整理，再把搜尋系統強化，以符合這個時代的做法呈現。

此外，這次國民黨官網改版強化功能的方向，也呼應江啟臣競選時「服務黨員」主張，包含線上入黨、回復黨籍、繳納黨費與捐款等4項服務系統，改版官網上也都全面更新，落實數位化服務。

考量國民黨官網曾遭駭客入侵過，至今也仍常遭到攻擊，這次改版也引入更新的技術讓資安系統再升級，確保運作穩定。使用上則會納入當前民眾手機使用習慣，像是配合手機螢幕大小自動排版，介面更方便操作等。

黨務人士表示，江啟臣競選時提出黨務數位改革三支箭主張，第一支箭就是要建立數位黨部APP，這次愛心待用餐計畫就充分發揮功能，民眾只要下載就可以直接搜索供餐地點。

第二支箭則是建立電商中心，黨務人士說，過去國民黨文創小舖一直做的比民進黨差，現在卻成為第一個做電子商務政黨，有正式發票，法律問題也處理好，讓國民黨可開賣文創商品開源，也回應支持者對國民黨商品的期待。

黨務人士指出，這次官網改版就是江啟臣黨務數位改革的最後一支箭，希望新版網頁能讓國民黨擺脫過去老舊、轉不動形象，讓大家覺得國民黨是一個新時代的政黨。

黨務人士表示，國民黨官網已運作20年，經歷多次換手與功能新增疊加，現在表面是一個網站，但後面有5套系統在支撐運作，必須重新整合，否則後人使用上將愈加困難。