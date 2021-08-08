質疑前瞻成效 李鴻源：蔡英文搭雲豹視察的布袋仍淹水

極端氣候肆虐，台灣2個多月前還困在56年來最嚴重旱災，如今中南部卻因大雨淹水成災。內政部前部長李鴻源提醒，台灣水情非旱即澇情形會愈來愈頻繁，未來應跨部會落實總合治水，才能根本解決問題。

李鴻源說，今天不是蓋抽水站就不會淹水，工程手段也不足以解決問題，滯洪池要做，都市與農村都要重設計；淹水分內水與外水問題，水利署只管河川的水，營建署管都市的水，碰到問題卻沒有總合治理，只想著砸錢了事，怎會有效果？

李鴻源也質疑，前瞻基礎建設中的2500億元特別預算，錢究竟花去哪裏？像是為什麼已存在20餘年，1800平方公里的地盤下陷區問題，即便蔡總統2018年曾搭雲豹裝甲車去勘災，前瞻計畫卻沒有把錢花在這，到現在還在淹水。

李鴻源說，若前瞻計畫治水經費，只是在做水環境改善、親水設施與政策宣傳，對於實質治水成效沒有改善，那趁錢沒有花掉以前，預算執行內容應趕快修正；如果錢還是要這樣花，這都是不對的事情。

李鴻源舉例，荷蘭因應氣候變遷，對於治水擬定嚴謹工程與非工程手段，制訂國土計畫，再按部就班完成，成效顯著，錢還花的比台灣少很多。

李鴻源也提到，台灣一年總體營造能量有限，公共建設能量早已到頂，以過去省政府水利處為例，一年經常治水預算不過200至400億元，現在民進黨政府在經常治水預算外，再以前瞻基礎建設水利增編2500億元，錢花得掉？

李鴻源擔心，一個半月前當台灣面臨旱災時，政府開一堆支票，要花好幾百億元應對；現在發生淹水，政府又可能再開一堆支票，搞不好還說前瞻2500多億元特別預算不夠，要繼續追加砸錢，結果還是什麼問題都沒有解決。

李鴻源說，台灣當前治水問題不是錢能解決，關鍵是有沒有把問題看清楚；也不是水利單位一個單位就能處理，營建署與水土保持單位也要一起配合；政策在中央政府跨3個部會、地方政府可能跨5個局處，要解決須有人拿出魄力整合。

至於高雄淹水，李鴻源表示，當然是因雨下太大，但地方政府有沒有照著防汛期標準作業程序備戰，例如提前下水道清淤、修正淹水潛勢圖，也必須檢討。李說，台灣經歷這一年來嚴重旱災，對於防洪也許都疏忽了，但要徹底解決也要時間。