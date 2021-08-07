防疫天團因這事夜間會議暫停 王必勝：沒花生吃真不慣

中央流行疫情指揮中心防疫團隊自社區疫情爆發後，天天召開「夜間會議」，重要核心幹部常時常邊吃晚餐、邊嗑零食相互討論如何精進防疫作為，礙於明天就是父親節，指揮官陳時中難得下令夜間會議「放假」兩天，讓防疫團隊夜間能返家好好過節，難得的休息讓醫福會執行長王必勝今晚在臉書上PO文笑稱，突然沒有開夜間會議，覺得怪怪的，原來是今晚沒吃花生，真不習慣。

王必勝指出，自從五月中旬，台灣面臨了首波的社區大流行，經歷前面三周的衝擊以及後面九周疫情持續緩和下降，台灣現在已經屬於穩定的低度流行期。國人的生活也稍稍恢復正常，只是社區一旦進入大流行就很難清零，必須要學習與病毒共存，在盡量維持正常生活下，還要隨時提高警覺持續防疫，這成為你我都要學習的日常。

王必勝指出，當然希望疫情不要再起，只是更重要的是，當疫情再次來臨時，能及早發現防堵，但這有賴政府和所有國民一起合作。

台灣經過幾次的疫情洗禮後，王必勝指出，他相信台灣仍是世界防疫工作成效不錯的國家，他份為成功的防疫，無非是確診盡量少、疫苗覆蓋率盡量高、高強度管制時間盡量短。

台灣目前每百萬人口確診數排名世界179，屬於確診數最少的一些國家之一。近期疫苗覆蓋率也在短短二個月中，從個位數一路衝到36.8％，仍持續增加中。王必勝指出，台灣這次疫情爆發並未封城，三級警戒72天，相較很多國家算影響民生經濟是比較小的。這些都是國人一起努力拼出來的，當然不能以此為自滿，但也不須妄自菲薄，要以自信、謹慎的態度，再面對未來的挑戰。

王必勝表示「這80幾天以來，指揮中心團隊幾乎每天從早上戰到深夜。每晚8點多所有幹部集合開會，討論政策方向、工作狀況、明日重點……也檢討受人批評之處。」

他也說，在陳指揮官的風格之下，面對所有的批評指教，一定先虛心檢討政策方向是否需要修正？執行是否有不完善之處？再研討如何改善如何精進。防疫工作從來不是完美，團隊只希望能盡力謀求民眾最大福祉。他說，很榮幸自己是這個團隊的一員。

礙於明天是父親節，王必勝透露「今天指揮官說夜間會議休息兩天」，讓所有人回家陪家人好好過個父親節。只是忽然覺得怪怪的，原來是今晚沒吃花生，真不習慣。