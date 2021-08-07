朱立倫懷念韓團隊 綠營議員批冷血「真是夠了！」

高雄市多日豪雨不停，高雄道路天坑再現，新北市前市長朱立倫在臉書發文「懷念韓市府團隊與李四川副市長」，引用昨天鳳山防汛道路的塌陷照，內容引來民進黨市議員邱俊憲替現任市長陳其邁打報不平。邱說，高雄雨還在下，要參選國民黨主席的朱立倫卻等不及的在臉書噴政治口水，這些舉動充滿政治算計，「政治口水，真的夠了！」

朱立倫下午在臉書發文說，高雄大雨造成天坑再現，「路平燈亮水溝通」不是口號，李四川到高雄後，劍及履及改善，讓高雄市民對這句話朗朗上口，成為對川伯的肯定。朱說，一場大雨沖毀民進黨政府在高雄的表面治績，也沖出要「殺頭」公務員的傲慢長官、沖破當年號稱Care高雄的那些側翼網軍面具。

高雄市議員邱俊憲指出，氣象局持續對高雄發佈超大豪雨特報，市長陳其邁直接前進山區勘災，高雄雨還在下，要參選國民黨主席的朱立倫卻等不及的在臉書噴政治口水，「不需如此冷血！」