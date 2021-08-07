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朱立倫懷念韓團隊 綠營議員批冷血「真是夠了！」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市鳳山中崙國中後方的油管路20巷出現路面塌陷，市府水利局認定此處路面屬於鳳山溪護岸水防道路。記者徐白櫻／翻攝
高雄市鳳山中崙國中後方的油管路20巷出現路面塌陷，市府水利局認定此處路面屬於鳳山溪護岸水防道路。記者徐白櫻／翻攝

高雄市多日豪雨不停，高雄道路天坑再現，新北市前市長朱立倫在臉書發文「懷念韓市府團隊與李四川副市長」，引用昨天鳳山防汛道路的塌陷照，內容引來民進黨市議員邱俊憲替現任市長陳其邁打報不平。邱說，高雄雨還在下，要參選國民黨主席的朱立倫卻等不及的在臉書噴政治口水，這些舉動充滿政治算計，「政治口水，真的夠了！」

朱立倫下午在臉書發文說，高雄大雨造成天坑再現，「路平燈亮水溝通」不是口號，李四川到高雄後，劍及履及改善，讓高雄市民對這句話朗朗上口，成為對川伯的肯定。朱說，一場大雨沖毀民進黨政府在高雄的表面治績，也沖出要「殺頭」公務員的傲慢長官、沖破當年號稱Care高雄的那些側翼網軍面具。

高雄市議員邱俊憲指出，氣象局持續對高雄發佈超大豪雨特報，市長陳其邁直接前進山區勘災，高雄雨還在下，要參選國民黨主席的朱立倫卻等不及的在臉書噴政治口水，「不需如此冷血！」

邱俊憲強調，照片中所塌陷的路段位在中崙國中後方，屬於鳳山溪護岸水防道路，主要為供防汛搶險使用，和市區道路的狀況迥然不同；朱立倫卻用非坑洞照片，要達到國民黨內政治鬥爭的目的！

新北市前市長朱立倫在臉書發文「懷念韓市府團隊與李四川副市長」。記者徐白櫻／翻攝
新北市前市長朱立倫在臉書發文「懷念韓市府團隊與李四川副市長」。記者徐白櫻／翻攝
民進黨籍高市議員邱俊憲不滿朱立倫的批評，發文反擊。記者徐白櫻／翻攝
民進黨籍高市議員邱俊憲不滿朱立倫的批評，發文反擊。記者徐白櫻／翻攝

朱立倫 高雄市 國民黨

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