陳其邁執政一年道路再現天坑 黃子哲：好命子阿斗市長

高雄市近來連日大雨，讓市區道路6天出現5個「天坑」，沒想到修復也慢半拍，引發民怨。國民黨文傳會副主委黃子哲今批評，今年中央給高雄市長陳其邁23.7億餘元厚禮推「路平」，結果高雄道路坑洞仍遇水則發，陳真的像個「阿斗市長」。

黃子哲質疑，陳其邁競選市長時曾發下豪語，稱高雄市道路施工要以「東京」為標準，還要成立「路平監督委員會」嚴格檢視；如今上任市長將一年，東京都快辦完奧運，說好的「路平監督委員會」還不知在哪，當時的豪語一遇豪雨就破功。

黃子哲表示，「好命子」陳其邁2018年市長選舉敗給韓國瑜，去年靠「罷韓國家隊」加持才敗部復活，執政後內有假公民團體護航，外有行政院前瞻計畫塞補助路平23.7億元，沒想到中央做球成這樣，集三千寵愛於一身的陳仍照樣出包。

黃子哲說，道路因雨出現坑洞可以理解，但陳其邁曾承諾的8小時內修補完畢SOP又破功，這次凱旋四路與瑞田街口路面塌陷，坑洞修補達13.5小時，甚至還有民眾指控前後拖3天，原來陳的政見「僅供參考，跳票剛好」。

黃子哲揶揄，陳其邁過去是一個鬥雞級立委，未必能成為猛龍級市長；「一個紅龜按一個位」，民進黨傾全黨之力鋪紅地毯送陳進高雄市政府，會不會最後發現其實是誤認了格局，擺錯了位置，送錯了人？

黃子哲也點名，就在外界批評高雄市宛如「天坑之城」時，過去盡力罷韓的Wecare假公民團體又在臉書抨擊，治水路平只是韓國瑜自我吹捧的神話，想「韓蓋」過去，終於露餡，原來Wecare根本就是民進黨同路人。