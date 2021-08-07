2024總統民調墊底 柯文哲：時間到給上蒼決定

台灣民眾黨日前就2024總統大選，假想中國國民黨、民進黨和民眾黨候選人進行民調，台北市長柯文哲吊車尾僅18%支持率。對此，柯文哲表示，只要做好每天的事情，民意如流水，時間到了就交給上蒼決定。

據報導，民眾黨悄悄做了一份不公開的總統民調，分別在藍綠陣營挑選新北市長侯友宜及副總統賴清德對比，結果以侯友宜約29%支持度居冠、賴清德28%居次、柯文哲18點多%墊底。

柯文哲表示，自己的態度都很清楚，只要做好每天的事情就好。柯文哲說，台灣民意如流水，常常是做好今天該做的事情，時間到了，就給上天去決定。

柯文哲說，每天盯著數字看，就跟買股票一樣，放著就好，如果看著數字上上下下，很快自己就會先精神分裂，還說自己3個月後的事情都不敢說，合適3年後的。