2024總統民調墊底 柯文哲：時間到給上蒼決定
台灣民眾黨日前就2024總統大選，假想中國國民黨、民進黨和民眾黨候選人進行民調，台北市長柯文哲吊車尾僅18%支持率。對此，柯文哲表示，只要做好每天的事情，民意如流水，時間到了就交給上蒼決定。
據報導，民眾黨悄悄做了一份不公開的總統民調，分別在藍綠陣營挑選新北市長侯友宜及副總統賴清德對比，結果以侯友宜約29%支持度居冠、賴清德28%居次、柯文哲18點多%墊底。
柯文哲表示，自己的態度都很清楚，只要做好每天的事情就好。柯文哲說，台灣民意如流水，常常是做好今天該做的事情，時間到了，就給上天去決定。
柯文哲說，每天盯著數字看，就跟買股票一樣，放著就好，如果看著數字上上下下，很快自己就會先精神分裂，還說自己3個月後的事情都不敢說，合適3年後的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言