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為開放阿公店槓中央 柯文哲：認知作戰帶風向抹黑

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
柯文哲指有中央廚房提供資料給媒體名嘴在進行認知作戰。 聯合報系資料照
柯文哲指有中央廚房提供資料給媒體名嘴在進行認知作戰。 聯合報系資料照

北市議員簡舒培今天調閱資料發現，北市府從2019年至今只罰阿公店5次，批評放認為法。對此，台北市長柯文哲今天強調，除非中央說開放八大行業，否則不可能無條件復業，指議員資料以偏概全，還說中央廚房提供資料，媒體名嘴口徑一致，批「台灣媒體怎麼墮落成這樣？這不是政媒合一？用國家資源打擊反對者」。

柯文哲表示，議員只有看見商業處的資料，其他局處也會有處罰，怎麼可能2019年到現在只有5件開罰，批簡舒培以偏概全，還有很多其他案件。

柯文哲強調，昨天說得很清楚，除非中央點頭，否則台北市不會自行開放八大行業復業，就算要開放也不是無條件，還會要求更高，包括公安消防、食安、噪音、環保、使用執照、建照等等，如果不符合規定就不可能會開放。

柯文哲說，昨晚回去看電視，明顯就是中央廚房提供資料，進行認知作戰，都說台北市9月份要開放八大行業、開放阿公店，名嘴口徑一致。

柯文哲還說，這不是抹黑、這不是帶風向、這不是認知作戰嗎？台灣媒體怎麼墮落成這樣？這就是政媒合一，用國家資源打擊反對者，抹黑另外一個政黨，「會讓人家生氣就是這樣」。

柯文哲 北市 八大行業

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