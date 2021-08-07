黃復興黨部注入新血 年輕黨員：認同國民黨理念
國民黨黃復興黨部今天舉辦黃國山青年終身黨員入黨宣誓、授證儀式，國民黨黨主席江啟臣與黃復興黨部主委臧幼俠等人出席，在眾人見證下，20名平均年齡30歲的年輕男女宣誓加入國民黨。江啟臣勉勵新進黨員要保有「風雨無阻」的黃復興精神、中國國民黨精神，捍衛中華民國。
高雄市昨晚起風強雨驟，全市停班停課，黃復興黨部不畏風雨舉辦黃國山青年終身黨員入黨宣誓、授證儀式，黃復興黨部主委臧幼俠、黃國山支黨部主委廖念漢、國民黨高市黨部副主委曹桓榮，以及高雄市議員蔡武宏、劉德林等人出席，觀禮人數跟宣誓人數差不多。
臧幼俠說，這群年輕人不僅加入黃復興黨部，而且還是終身黨員，這是非常有意義的事情，特別辦授證儀式給年輕人鼓勵；授證儀式是既定行程，入黨未滿一年的黨員沒有投票資格，跟國民黨黨主席選舉沒有關聯。
在眾人見證下，20名新進黨員念誓詞，並從黨主席江啟臣手上接過證書。23歲陳姓黨員說，認同國民黨理念選擇加入國民黨，希望一展政治抱負。
江啟臣表示，加入國民黨等同加入「中華民國派」，中華民國是國民黨的核心價值與信仰，加入國民黨就是捍衛中華民國；目前國民黨在野，但責任更重大，國民黨的存在就是捍衛中華民國、傳承革命精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言