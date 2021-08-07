黃復興黨部注入新血 年輕黨員：認同國民黨理念

國民黨黃復興黨部今天舉辦黃國山青年終身黨員入黨宣誓、授證儀式，國民黨黨主席江啟臣與黃復興黨部主委臧幼俠等人出席，在眾人見證下，20名平均年齡30歲的年輕男女宣誓加入國民黨。江啟臣勉勵新進黨員要保有「風雨無阻」的黃復興精神、中國國民黨精神，捍衛中華民國。

高雄市昨晚起風強雨驟，全市停班停課，黃復興黨部不畏風雨舉辦黃國山青年終身黨員入黨宣誓、授證儀式，黃復興黨部主委臧幼俠、黃國山支黨部主委廖念漢、國民黨高市黨部副主委曹桓榮，以及高雄市議員蔡武宏、劉德林等人出席，觀禮人數跟宣誓人數差不多。

臧幼俠說，這群年輕人不僅加入黃復興黨部，而且還是終身黨員，這是非常有意義的事情，特別辦授證儀式給年輕人鼓勵；授證儀式是既定行程，入黨未滿一年的黨員沒有投票資格，跟國民黨黨主席選舉沒有關聯。

在眾人見證下，20名新進黨員念誓詞，並從黨主席江啟臣手上接過證書。23歲陳姓黨員說，認同國民黨理念選擇加入國民黨，希望一展政治抱負。