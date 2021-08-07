高雄天坑再現 綠營議員這番話讓李四川感動

高雄市近期「天坑再現」引發議論，民進黨一名現任市議員昨天打給前副市長李四川，稱讚他和工程團隊一年前施作的小港區沿海路禁得起豪大雨考驗，路況保持良好。李四川說，最要感謝的還是養工處同仁，因為他們的辛勞，才能解決沿海路遇雨即出現路面坑洞問題。

2018年豪雨侵襲南台灣，這場823「泡」戰，高雄5千個天坑現形，如壓力鍋爆發般，吹響人心思變號角，攻破鐵打的綠營根基，讓前市長韓國瑜趁勢崛起，當時小港區沿海路就是天坑的重災路段之一。

沿海路是通往小港、林園工業區的重要道路，重車往來頻繁，一天重車流量平均逾1997車次，路面品質考驗大。李四川說，昨天接到這名議員電話內心有一些感動，但他不敢居功，多虧有工務局養工處團隊盡心盡力付出，才能拚出讓地方有感的道路品質。

高雄已連下多日大雨，6天累計出現5坑洞，被藍營酸是「天坑之城」，藍綠隔空交戰。李四川說，路面會出現凹陷、坑洞通常有三大原因，最常見是側溝和箱涵的連接管破裂，土石沖刷以致出現凹陷。另一可能是自來水管或汙水管破裂，或是管線單位回填工程夯實不足，都是道路凹陷，出現天坑的常見原因。