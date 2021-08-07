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赴高雄爭取韓國瑜陣營支持？江啟臣：不放棄任何一票
國民黨高雄市黨部今天不畏風雨，照常舉辦黃國山青年終身黨員入黨宣誓、授證儀式，黨主席江啟臣應邀主持，高雄市議員僅蔡武宏、劉德林出席。外界關心他南下高雄是否爭取前市長韓國瑜陣營支持，江啟臣說，這是黨內選舉，會爭取黨員支持，不會放棄任何一票。
黃復興黨部黃國山支黨部今天上午在高雄市黨部舉辦「終身黨員入黨宣誓、授證儀式」，黨部主委臧幼俠陪同江啟臣南下。臧說，授證儀式是既定行程，跟黨主席選舉沒有關聯，入黨未滿一年的黨員沒有投票資格。
媒體聯訪時，江啟臣被問到是否會尋求前市長韓國瑜陣營的人士支持。江表示，參選一定是爭取各方支持，這是黨內選舉，應該爭取黨員的支持，不會放棄任何一個黨員、任何一票，都應該積極爭取。至於有沒有跟韓國瑜聯絡，江啟臣說，擔任市長與沒有擔任後，一直都有跟韓市長聯絡，因為他那段時間的付出，很多市民懷念。
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