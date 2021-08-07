謝金河讚唯一控制疫情國家 孫大千：歌功頌德害慘台灣

本土新冠疫情趨緩，財信傳媒董事長謝金河指台灣是Delta變種病毒肆虐下唯一控制住疫情國家。因之前衛福部長陳時中也曾在立院發出類似言論，結果卻大破功，謝發言也遭網友狂酸。前立委孫大千今也在臉書說，台灣人民就是被這些歌功頌德、粉飾太平言論給害慘；台灣現在最不需要的，就是只會幫民進黨政府吹捧帶風向聲音。

孫大千表示，這次本土疫情大爆發，完全就是因3+11和諾富特飯店混居造成，中央流行疫情指揮中心責無旁貸，台灣人民為何還要感謝陳時中？近1萬5000人的確診、近800人犧牲，指揮中心被罵到體無完膚剛剛好而已。

孫大千也說，台灣疫苗採購政策完全失敗，從去年驕傲自大宣稱已做超前部署，現在到貨率仍寥寥可數，還要淪落接受國際友邦的疫苗援助；好不容易單劑疫苗覆蓋率才達到35%，居然還沾沾自喜、自鳴得意，這究竟是阿Q精神？還是鴕鳥心態？

孫大千批評，這些對蔡政府歌功頌德者，在本土疫情來襲時不出來檢討3+11，也不批評諾富特飯店混居問題，對疫苗採購落後更一聲不吭；現在等到這波本土疫情在台灣人民自制自救努力下稍微緩和，就迫不及待出來幫民進黨政府搽脂抹粉，發言有什麼公信力？

孫大千表示，台灣人民才是克服第一波本土疫情英雄，至於陳時中和指揮中心的那些兩光學者專家們，那就省省吧。