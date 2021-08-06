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費鴻泰做民調 八成以上民眾對「政府疫苗施打」不滿意

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
新冠肺炎疫苗議題，受到各界高度關注及需求。國民黨立委費鴻泰做問卷聽取民眾的意見。圖／費鴻泰提供
新冠肺炎疫苗議題，受到各界高度關注及需求。國民黨立委費鴻泰做問卷聽取民眾的意見。圖／費鴻泰提供

新冠肺炎疫苗議題，受到各界高度關注及需求。國民黨立委費鴻泰，做問卷聽取民眾的意見。收到1405份回函，對於「疫苗政策的規劃與執行看法」方面，民眾覺得不滿意者占87.7%。

費鴻泰說，這次疫苗意見網路問卷調查表，在昨天下午6時30分，發送給他與團隊在近三個月服務過且有LINE帳號的民眾；截至今天晚上9時12分截稿止，收到1405份回函。對於「疫苗政策的規劃與執行看法」方面，民眾覺得不滿意者占87.7%。

費鴻泰說，尤其是55歲至64歲者，目前正忙於登記疫苗施打者，對目前政府疫苗政策的規畫與執行情況特別不滿意。

回收問卷樣本，「性別」方面，女性占總樣本數60.8%，男性則占總樣本數39.2%。在「居住區」方面，信義區占總樣本數27.2%，松山區則占總樣本數16.7%，居住其他區者占56.1%。

另外，在「年齡」方面，65歲以上者占38.3%，55歲至64歲者占34.9%，55歲以下占26.8%。

回答者中，已施打第一劑疫苗者佔65.8%，尚未施打疫苗者為34.2%。已施打第一劑疫苗者有948位，施打moderna占56.4%，施打AZ 占41.9%。

費鴻泰說，尚未施打疫苗者有457位，因為不願意接種不喜歡的疫苗廠牌占49.9%，因為不符合施打類別占49.4%，本來就沒有施打意願則占0.7%。

對於「疫苗政策的規劃與執行看法」方面，民眾覺得不滿意者占87.7%，覺得尚可者為7.8%，覺得滿意者占4.5%。

費鴻泰說，性別意見差異，女性有6成左右不滿意，男性回答者有7成以上不滿意政府疫苗政策的規畫與執行。年齡意見差異，65歲以上有6成左右民眾不滿意，55至64歲有7成以上的民眾不滿意政府的疫苗政策的規畫與執行。

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