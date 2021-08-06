走訪新竹拚支持 朱立倫感念蔣經國推動竹科護國神山群

再戰國民黨主席選舉的前主席朱立倫今拜訪新竹基層，晚間在臉書談及新竹科學園區時，肯定故總統蔣經國是成立竹科最重要決策者，呼籲民眾今在享受經濟成果，應感謝當年高瞻遠矚，奠定台灣往後數十年經濟基礎的政治領袖與實幹家。

朱立倫指出，今日大家口中的「護國神山」，也是靠無數幕後功臣規劃推動，才能完成；護國神山也不只是一家公司，整個半導體產業都是「護國神山」。

朱立倫表示，竹科成立時正值全球能源危機，加工區成本上升，經濟高度仰賴加工出口的台灣迫切須產業轉型，蔣經國在聽了孫運璿、李國鼎、徐賢修等多位兼備經濟戰略眼光及學術產業實務專業人士意見後，親自拍板。

朱立倫說，蔣經國當時仿效加州矽谷的新園區，決定在新竹成立具實驗性質的「科學工業實驗園區」，這個關鍵決定，不但讓台灣往後的經濟再次起飛，直到40多年後的今天，我國的經濟命運仍在竹科。

朱立倫表示，新竹市跟竹北市是全國平均所得最高的縣市與行政區，這當然是受惠「 新竹科學園區」的高科技發展與完整產業鏈。