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與朱立倫別苗頭 江啟臣10月訪美為中華民國交朋友

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席江啟臣今年再獲邀參與美台國防工業會議，預計10月率團與會。江晚間與臉書表示，這是他第三次受邀參加，雖然全球疫情仍未獲有效控制，但將以「順利出行」方向準備，國民黨拚外交，要為中華民國交朋友。

江啟臣表示，國民黨自從2016失去政權後，許多人發現執政的民進黨未能呈現國人真實民意，令人擔心已經110歲的「中華民國」在世界上被消失，所以國民黨必須走出去，不僅闡述合理務實國防政策，更要讓世界聽見「中華民國」聲音。

回鍋再戰國民黨主席的前主席朱立倫質疑，江啟臣任內，國民黨與美方溝通持續斷鍊。

江啟臣說，2019年他就首度代表國民黨出訪參加美台國防工業會議，當時總統大選正進行中，他與時任立委的許毓仁、國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團成員共同訪美。

「以中華民國利益為先，以實力換取兩岸和平」，江啟臣表示，2020年雖因疫情影響，但他仍以黨主席身份視訊與會，也是國民黨首次在會中發表演說；而這次是他第三次受邀參加美台國防工業會議。

國民黨 江啟臣

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與朱立倫別苗頭 江啟臣10月再出席美台國防工業會議

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