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台灣旅客入境星國篩檢陰性免隔離 外交部表示歡迎

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
新加坡樟宜機場。歐新社
新加坡樟宜機場。歐新社

新加坡昨天宣布，8日後出發前21天都待在台灣的旅客抵星國後若在機場PCR檢測結果為陰性就不需要隔離可自由活動。外交部發言人歐江安今天表示，這項措施有助於台星兩國逐步恢復人員互訪，提升雙邊經貿交流，外交部對此表示歡迎，並感謝新加坡政府對我國近期防疫成果的肯定。

外交部表示，新加坡政府的開放措施將自8日起恢復實施，凡過去21天內都待在台灣的短期旅客，6日起即可申請航空通行證（Air Travel Pass, ATP），並且在12日之後入境新加坡，在機場進行核酸（PCR）檢測呈現陰性後，就可以入境新加坡自由活動，不需執行14天的居家檢疫。

歐江安表示，新加坡政府曾於去年12月18日開放來自台灣的短期旅客入境免隔離，之後因為區域疫情升溫而在今年5月間暫停實施。我國與新加坡在經貿、投資、文化、教育、觀光各領域均有密切的合作。在疫情期間，台星亦持續就醫療物資供應、防疫經驗、邊境管制等議題交換意見。新加坡政府的恢復開放台灣旅客入境的措施，有助兩國持續累積經驗與互信，也有利於雙方共同為疫後經貿復甦預作準備。

歐江安表示，外交部將繼續密切關注相關發展，並配合中央流行疫情指揮中心的政策及規畫，隨時提供相關資訊及評估。外交部也提醒規劃前往新加坡的國人，務必遵守新加坡境內的防疫規定，以維護自身健康及安全。

新加坡 外交部

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