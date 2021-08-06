台帛旅遊泡泡重啟？外交部：正進行跨部會協商中

台帛旅遊泡泡有望在8月中下旬重啟，外交部發言人歐江安今天表示，目前雙方相關單位就恢復台帛之間的觀光旅遊一直維持密切的溝通聯繫，外交部樂觀看待台灣與帛琉深化兩國觀光合作與交流。

歐江安表示，外交部就此曾於7月26日邀請觀光局及旅遊業者進行會議，討論相關細節，我方希望在確保台帛兩國人民的健康，且符合兩國相關檢疫規範的前提下，儘快恢復台帛雙方的觀光旅遊。

歐江安表示，有關恢復台帛旅遊目前正進行跨部會協商中，將在配合指揮中心相關檢疫指引下，加速推動台帛兩國的觀光旅遊；至於出入國境的檢疫措施，將由指揮中心基於專業判斷，統一對外說明。

歐江安表示，帛琉的天然美景向來受到國人的喜愛，帛琉的防疫表現也受到國際肯定，至今仍維持零確診紀錄，帛國疫苗施打率也幾乎達到群體免疫標準。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）最近曾多次表示，在台灣疫情也逐漸獲得良好控制的情況下，希望我國適度放寬赴帛琉旅遊的檢疫規定，以促進台帛觀光以及兩國人民的往來互動。外交部將在配合指揮中心的防疫規範下，審慎且積極推動深化台帛兩國的觀光交流合作。