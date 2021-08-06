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X men群聚掀北高互槓 陳時中緩頰：時間序誤差

中央社 / 台北6日電

高雄與台北市政府近日因X men群聚案互槓，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天緩頰，雙方因時間序與見解不同造成誤會，大家都沒有惡意，是求好心切。

高雄市近日增5例確診，經疫調追查皆與北部X men聚會有關，但台北市政府回應，聚會與北市無關。高雄市衛生局則澄清，對指標個案疫調後，感染源來自大台北，並成功揪出新北市1人確診。

北高因X men群聚案槓上，陳時中今天在疫情記者會上緩頰，強調是因雙方對疫調時間序與見解不同，而產生誤會。

陳時中首先肯定高雄市府鍥而不捨追查，也查出相關案例與可能關聯性，應該是7月1日至3日的北部聚會，但相關病例卻是7月下旬才陸續確診，雖說高雄針對指標個案檢驗血清抗體陽性，研判已感染3週以上，但從何處或被誰感染，仍要進一步探討。

陳時中說，台北市於8月4日詢問指揮中心，指揮中心回覆沒有X men群聚相關資訊，這是事實。因現行疫調規則，無論是發病前3天或者可傳染期約14天，7月下旬確診個案都不會追查到1至3日的足跡，因此指揮中心做出上述回答。

陳時中指出，由地點來看，高雄市的指標個案對地點陳述反覆，無法確定確切地點，高雄認為應進一步追查清楚，北市認為時間已久，追查地點不易，雙方對時間序有落差。

陳時中說，相信大家沒有惡意，台北市是依照既有資料訊息做出客觀判斷，沒有進一步調查的需要，而高雄則是求好心切，認為有助整體防疫，相信大家都沒有惡意，都是求好心切。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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