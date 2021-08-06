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朱立倫喊就任黨主席就成立駐美辦事處 並會赴美訪問

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱立倫喊出要整合國民黨各方勢力，力拼重返執政。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫喊出要整合國民黨各方勢力，力拼重返執政。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨前主席朱立倫將回鍋參選黨主席，今天拜訪新竹縣黨部再向媒體提要設國民黨駐美辦事處，直指民進黨對美工作有「層層努力」，讓華府都只聽到民進黨的聲音，並表示「美國關係對台灣來講是最重要的關係」，等於表態國民黨要重建與華府之間的連結，不讓民進黨專美於前。

朱立倫嘆惜表示，國民黨在野的這段期間裡，並沒有設立駐美辦事處或代表處，反而民進黨在對美工作上層層的努力，讓華府過去聽到的都是民進黨的聲音，因此他也再次喊出「我就任第一天，就會成立駐美辦事處的籌備處，接下來也會赴美訪問，並正式開始駐美工作。」

不過今天朱立倫訪問新竹縣黨部時，有黨代表直接在會上表示，國民黨新竹縣黨部這個月就即將被拍賣，另不少新竹縣黨員十分憂心，並稱「以後何去何從都不知道」，更激動稱恐怕以後再也無法在黨部開會。

朱立倫仍信心喊話，稱國民黨是有歷史、有榮耀的政黨，在國會還有38席席次，且還有14個縣市是藍營執政，在地方議會上國民黨也幾乎是多數，因此朱也稱國民黨在民間仍有非常大的支持力量，也有海外的支援，他當選黨主席後會立即整合各方力量，力拚重返執政。

國民黨 民進黨 朱立倫

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