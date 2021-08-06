預告將接民眾黨竹市黨部主委 高虹安：不排斥選竹市長

台灣民眾黨主席柯文哲屬意不分區立委高虹安參選新竹市長，近來高動作頻頻，今天下午更到竹市衛生局捐防疫物資，高虹安受訪說，之後將接竹市黨部主委，目標先做好在地服務，讓選民認識她，並首度鬆口「不排斥會參選新竹市長」，還透露自己還未與鴻海董事長郭台銘談及參選一事，「郭知道後，不知道會不會找我喝茶聊天。」

高虹安為台灣民眾黨立法院黨團副總召，責任區為中彰投區，她說，自己從無到有協助設立台中市、南投縣與彰化縣黨部成立，尋覓主委人選與團隊運作都上軌道，黨希望她可以協助新竹市黨部成立相關事宜，也確定將由她接下新竹市黨部主委職務。

至於外界已有諸多揣測高虹安將代表民眾黨參選新竹市長，高說，老實說，自己會先以新竹市地方服務為主，把黨部組織先建立起來，努力找出新竹市在地議員人選，會先把自己定位在做好新竹市的在地耕耘，並同步建立團隊，這樣對於新竹市發展是更好的，她先以這為目標，自己不排斥參選，至於何時遷戶籍？需要黨中央做決定。

高虹安是大數據專家，也被認為是參選擁有竹科的新竹市長利多。高說，自己在2019年參選立委時就關注竹科六缺問題，目前身在立院教育文化委員會，也對科學園區議題相當重視，自己也認識不少竹科朋友，了解園區狀況與問題後向中央爭取資源。

今天國民黨前主席朱立倫也造訪新竹市，被媒體問及藍白合議題，朱回應，自己要先強，就會有其他政黨來要求合作。高虹安也認同朱的說法，高說，自己樂觀其成藍白合，也代表民眾黨在政黨競合，占有舉足輕重地位，至於北市長與竹市長選舉是否相互禮讓？高認為，相信兩黨未來會有高層對話，現在就是要想辦法強化並做好自己。

至於朱立倫也提到不強大自己，會被別人吃掉？高虹安也認為這樣的說法很正確，就像鴻海要談判，必須要有一定籌碼與實力，才有辦法上談判桌，朱的說法也代表他看到藍營內部問題，要先把體質變好，談合作才會有加乘效果，「談判是要最小損失換最大利益，否則會得不到想要的成果」。