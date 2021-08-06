買疫苗拖這麼久 柯文哲轟：陳時中閃躲、執政傲慢

針對台灣買疫苗、缺疫苗，台北市長柯文哲下午在防疫記者會火力全開，針對政府要買拖這麼久，砲轟大家都是明理的人，不會看不懂政府在做什麼，凡是面對記者的提問，指揮官陳時中不是用閃躲、就是用傲慢的回答，「這種執政傲慢的態度是我們不能接受的」。

針對高端疫苗，柯文哲也批評，他無法認同理解，當今民進黨政府在疫苗上到底在搞什麼鬼，他無法接受，他是醫生也是學術人士，反對民進黨政府每天在媒體帶風向。

柯文哲說，他支持台灣有疫苗、支持生技產業，但不支持把國民生命拿去當賭注，他很清楚民進黨是阻擋國際上的疫苗進入台灣，不是這樣嗎？他很少這麼生氣講話，他非常反對晚上一些政論節目的認知作戰，「我不接受」。

柯文哲說，有媒體相當有程度的進行認知作戰，常常把他在臉書的每一行字拿出來討論，無非就是塑造他唱衰國家反對國家生技產業，甚至訴諸民族意識來打擊他們。

柯文哲說，第一，做為台灣人，當然支持台灣生技產業，希望台灣有自己的疫苗，但不能接受是，不管什麼目的，為了逐行你的目的， 讓WHO國際上可以認證的疫苗，故意拖延不讓它進來台灣，甚至犧牲了700多條人命，這是他無法 接受的。

柯文哲說，AZ疫苗甚至跟日本買都可以，BNT疫苗如果政府要買，需要拖這麼久嗎？大家都是明理的人，不會看不 懂政府在做什麼，凡是面對記者的提問，陳時中不是用閃躲，就是用傲慢的回答，說如果不想打，還有別人要打，這種執政傲慢的態度，是他不能接受的，何況在台灣的國產疫苗，有高端和聯亞，他無法理解，為何對高端如此偏愛。

柯文哲說，在台灣做臨床三期臨床實試，坦白講不好做，但世界已經有7支以上，國際認證的疫苗，還要拿另一支來做，不管好壞，在醫學上只有講不出更好方法，才會接受一個不得己的方法， 基於科學和醫學倫理，他都無法認同 理解，當今民進黨政府在疫苗上到底在搞什麼鬼，他無法接受。