快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

買疫苗拖這麼久 柯文哲轟：陳時中閃躲、執政傲慢

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。圖／報系資料照
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。圖／報系資料照

針對台灣買疫苗、缺疫苗，台北市長柯文哲下午在防疫記者會火力全開，針對政府要買拖這麼久，砲轟大家都是明理的人，不會看不懂政府在做什麼，凡是面對記者的提問，指揮官陳時中不是用閃躲、就是用傲慢的回答，「這種執政傲慢的態度是我們不能接受的」。

針對高端疫苗，柯文哲也批評，他無法認同理解，當今民進黨政府在疫苗上到底在搞什麼鬼，他無法接受，他是醫生也是學術人士，反對民進黨政府每天在媒體帶風向。

柯文哲說，他支持台灣有疫苗、支持生技產業，但不支持把國民生命拿去當賭注，他很清楚民進黨是阻擋國際上的疫苗進入台灣，不是這樣嗎？他很少這麼生氣講話，他非常反對晚上一些政論節目的認知作戰，「我不接受」。

柯文哲說，有媒體相當有程度的進行認知作戰，常常把他在臉書的每一行字拿出來討論，無非就是塑造他唱衰國家反對國家生技產業，甚至訴諸民族意識來打擊他們。

柯文哲說，第一，做為台灣人，當然支持台灣生技產業，希望台灣有自己的疫苗，但不能接受是，不管什麼目的，為了逐行你的目的， 讓WHO國際上可以認證的疫苗，故意拖延不讓它進來台灣，甚至犧牲了700多條人命，這是他無法 接受的。

柯文哲說，AZ疫苗甚至跟日本買都可以，BNT疫苗如果政府要買，需要拖這麼久嗎？大家都是明理的人，不會看不 懂政府在做什麼，凡是面對記者的提問，陳時中不是用閃躲，就是用傲慢的回答，說如果不想打，還有別人要打，這種執政傲慢的態度，是他不能接受的，何況在台灣的國產疫苗，有高端和聯亞，他無法理解，為何對高端如此偏愛。

柯文哲說，在台灣做臨床三期臨床實試，坦白講不好做，但世界已經有7支以上，國際認證的疫苗，還要拿另一支來做，不管好壞，在醫學上只有講不出更好方法，才會接受一個不得己的方法， 基於科學和醫學倫理，他都無法認同 理解，當今民進黨政府在疫苗上到底在搞什麼鬼，他無法接受。

AZ疫苗 柯文哲 民進黨

延伸閱讀

民眾黨創黨2週年 柯文哲宣布「入黨月」起跑

疫苗吃緊恐陷空窗 陳時中：煩惱到3天夢到一次

傳台帛旅遊泡泡重啟 陳時中：計畫來會儘速核定

國產疫苗將上場 陳時中：第五輪莫德納、第六輪打高端

相關新聞

韓國瑜市長政治獻金全捐還透支 總統專戶剩1900萬

監察院今天公布去年12月至今天7月，各項有更正紀錄的政治獻金會計報告書。高雄市前市長韓國瑜在參選高雄市長的政治獻金專戶，...

買疫苗拖這麼久 柯文哲轟：陳時中閃躲、執政傲慢

針對台灣買疫苗、缺疫苗，台北市長柯文哲下午在防疫記者會火力全開，針對政府要買拖這麼久，砲轟大家都是明理的人，不會看不懂政...

疫苗之亂有解!長者第2劑雙軌 台中：爭取統一造冊接種

長者接種疫苗從地方政府造冊回歸唐鳳預約平台，聯合報昨天獨家報導台中市有很多長者因數位落差，無法上網預約，還有一名長者誤闖...

父親節憂疫情再起？陳時中：確實是考驗

指揮中心今天宣布，至8月23日前全國維持二級警戒，本周日適逢父親節，隨著解封、降級，有民眾規畫返鄉與家人團聚，是否憂心降...

2024郭柯合？ 柯文哲：做好該做的事剩下順其自然

鴻海創辦人郭台銘成功為台灣採購500萬劑BNT疫苗，聲勢水漲船高，外界也好奇2024總統大選是否可能上演「郭柯合」？對此...

2022藍白合？ 柯文哲：沒候選人就支持比較好的

2022選戰中，各界都好奇是否可能上演「藍白合」，民眾黨主席柯文哲今表示，從民眾黨在立法院投票就可看出，不同議題可以跟不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。