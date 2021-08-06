父親節憂疫情再起？陳時中：確實是考驗

指揮中心今天宣布，至8月23日前全國維持二級警戒，本周日適逢父親節，隨著解封、降級，有民眾規畫返鄉與家人團聚，是否憂心降級、過完父親節後疫情再起？指揮中心指揮官陳時中表示，每次節日都是考驗，父親節也是，但以目前疫情來看，社區內屬於非常隱形的傳播，基本上安全，但大家不能掉以輕心，若返鄉後有症狀，建議在家休息，回家也要帶好口罩，在過節也要有基本防疫認知。

美國研擬須完整接種新冠疫苗者才可入境，未來是否會影響留學生或赴美工作的台灣人權益？陳時中表示，白宮有證實這樣的想法與規劃，但還無法得知美國的政策主軸，相關政策也會有配套，我們會透過駐美代表，及時了解相關方案，及時來因應。

民眾施打疫苗時，醫療院所憑健保卡登錄「醫療院所接種記錄查詢子系統」，可查詢接種記錄以避免重複或混打。但外籍人士、陸生沒有健保卡，若要查詢去電健康中心查詢，還得在公務機關上班時間，成為民眾困擾，未來預約系統是否考慮規劃稽核功能？陳時中表示，系統會持續優化。

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