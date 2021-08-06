快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

父親節憂疫情再起？陳時中：確實是考驗

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

指揮中心今天宣布，至8月23日前全國維持二級警戒，本周日適逢父親節，隨著解封、降級，有民眾規畫返鄉與家人團聚，是否憂心降級、過完父親節後疫情再起？指揮中心指揮官陳時中表示，每次節日都是考驗，父親節也是，但以目前疫情來看，社區內屬於非常隱形的傳播，基本上安全，但大家不能掉以輕心，若返鄉後有症狀，建議在家休息，回家也要帶好口罩，在過節也要有基本防疫認知。

美國研擬須完整接種新冠疫苗者才可入境，未來是否會影響留學生或赴美工作的台灣人權益？陳時中表示，白宮有證實這樣的想法與規劃，但還無法得知美國的政策主軸，相關政策也會有配套，我們會透過駐美代表，及時了解相關方案，及時來因應。

民眾施打疫苗時，醫療院所憑健保卡登錄「醫療院所接種記錄查詢子系統」，可查詢接種記錄以避免重複或混打。但外籍人士、陸生沒有健保卡，若要查詢去電健康中心查詢，還得在公務機關上班時間，成為民眾困擾，未來預約系統是否考慮規劃稽核功能？陳時中表示，系統會持續優化。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

延伸閱讀

疫苗吃緊恐陷空窗 陳時中：煩惱到3天夢到一次

游泳池8/10起有條件重啟 淋浴間、三溫暖不開放

傳台帛旅遊泡泡重啟 陳時中：計畫來會儘速核定

國產疫苗將上場 陳時中：第五輪莫德納、第六輪打高端

相關新聞

確診者曾到這賣場！嘉市縣餐飲禁內用持續到8月9日

嘉義市今日無確診個案，但嘉義縣公布2確診個案，其中案15870上月30日曾獨自前往嘉義市賣場購物，採買停留時間為下午3時...

父親節憂疫情再起？陳時中：確實是考驗

指揮中心今天宣布，至8月23日前全國維持二級警戒，本周日適逢父親節，隨著解封、降級，有民眾規畫返鄉與家人團聚，是否憂心降...

北市泳池8月10日開放 不提供淋浴間、吹風機

台北市體育活動陸續解禁，市長柯文哲今天表示，8月10日起開放足球、龍舟、桌球雙打、壁球2人單打與各項水上活動，民眾期待已...

北市8月16日開放國高中職暑期活動 安親班幼兒園放寬人數

隨著疫情趨緩，台北市長柯文哲宣布，開放國、高中/職暑期活動，以每班30人為限、活動半天為原則，減少吃飯機會，教師也必須打...

解封後第一個挑戰 柯文哲呼籲：父親節聚餐採個人套餐

台北市今天本土案例有3例，台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會指出，這周是放鬆管制的第一個挑戰，也就是父親節，上一次的大感染...

帛琉泡泡自由行有望開放？ 陳時中：樂觀以對

今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，台帛旅遊泡泡被迫中斷。最新消息指出，有望在8月中下旬重啟，且這次不再限制團進團出，不僅可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。