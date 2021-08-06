快訊

AZ混打BNT疫苗將放行！將優先開放一至三類醫護

國產疫苗將上場 陳時中：第五輪莫德納、第六輪打高端

2022藍白合？ 柯文哲：沒候選人就支持比較好的

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨今舉行兩周年記者會。圖／民眾黨提供
民眾黨今舉行兩周年記者會。圖／民眾黨提供

2022選戰中，各界都好奇是否可能上演「藍白合」，民眾黨主席柯文哲今表示，從民眾黨在立法院投票就可看出，不同議題可以跟不同人合作，並非考量意識形態或黨派利益，只要符合台灣民眾最大利益都支持，「我們有候選人就選，沒有就支持比較好的，這樣就好了，一切都很自然。」

對於民眾黨如何備戰2022選舉，柯文哲表示，政黨競爭是人才比賽，民眾黨現在招募黨員就是希望找出好的人才，先好好訓練，最後才輔導選舉，民眾黨是菁英政黨，具有理性務實態度，不需要短線炒作，追求的是長期規劃及台灣長治久安。

柯文哲也說，民眾黨經費節省，除了中央選舉補助款，剩下就是黨員繳費，沒有去募款或搞基金，如果政黨費用一直上升，台灣政治一定會敗壞，民眾黨希望透過較低的經費，建立台灣新的政治模式。

延伸閱讀

柯P強吸反綠票源 衝高行情拚大位？從市長到總統大選 都有政治叫牌權

柯文哲為感染源嗆切磋 陳其邁：防疫非華山論劍

高端EUA柯文哲嗆當權傲慢 王浩宇底下留言挨轟帶風向

2024對上朱鄭 民調第一 柯文哲：內心正焦慮 兩周後討論

相關新聞

韓國瑜市長政治獻金全捐還透支 總統專戶剩1900萬

監察院今天公布去年12月至今天7月，各項有更正紀錄的政治獻金會計報告書。高雄市前市長韓國瑜在參選高雄市長的政治獻金專戶，...

新竹市長選戰藍白合？ 朱立倫：自己強最重要

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋參與黨主席選舉，近來動作頻頻，今天到新竹拜訪地方人士，第1場公開行程到立委鄭正鈐辦公室與支持者...

苗栗教養院發生虐死案 四監委聯手申請自動調查

監察委員王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉今天表示，苗栗一所私立教養院，發生虐死28歲自閉症服務使用者，凸顯因為自閉症情緒行...

旅居新北兒子返鄉感染父母確診 嘉義縣升級管制延到9日

嘉義縣今天公布2例確診案例，分別是民雄鄉案15870女性57歲，案15871男性60歲，是新北市確診案15856男子返嘉...

2024郭柯合？ 柯文哲：做好該做的事剩下順其自然

鴻海創辦人郭台銘成功為台灣採購500萬劑BNT疫苗，聲勢水漲船高，外界也好奇2024總統大選是否可能上演「郭柯合」？對此...

2022藍白合？ 柯文哲：沒候選人就支持比較好的

2022選戰中，各界都好奇是否可能上演「藍白合」，民眾黨主席柯文哲今表示，從民眾黨在立法院投票就可看出，不同議題可以跟不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。