2022藍白合？ 柯文哲：沒候選人就支持比較好的
2022選戰中，各界都好奇是否可能上演「藍白合」，民眾黨主席柯文哲今表示，從民眾黨在立法院投票就可看出，不同議題可以跟不同人合作，並非考量意識形態或黨派利益，只要符合台灣民眾最大利益都支持，「我們有候選人就選，沒有就支持比較好的，這樣就好了，一切都很自然。」
對於民眾黨如何備戰2022選舉，柯文哲表示，政黨競爭是人才比賽，民眾黨現在招募黨員就是希望找出好的人才，先好好訓練，最後才輔導選舉，民眾黨是菁英政黨，具有理性務實態度，不需要短線炒作，追求的是長期規劃及台灣長治久安。
柯文哲也說，民眾黨經費節省，除了中央選舉補助款，剩下就是黨員繳費，沒有去募款或搞基金，如果政黨費用一直上升，台灣政治一定會敗壞，民眾黨希望透過較低的經費，建立台灣新的政治模式。
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