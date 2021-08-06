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【即時短評】奧運照妖鏡 照出正名錯亂情結

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
我國桌球「黃金混雙」林昀儒（左）與鄭怡靜（右）在東京奧運混雙季軍戰以4：0橫掃法國對手，為中華隊再添一面銅牌，兩人在頒獎典禮上舉起獎牌慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
我國桌球「黃金混雙」林昀儒（左）與鄭怡靜（右）在東京奧運混雙季軍戰以4：0橫掃法國對手，為中華隊再添一面銅牌，兩人在頒獎典禮上舉起獎牌慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2020東京奧運即將進入尾聲，我國選手此次在奧運舞台上「穿金戴銀」，創下前所未有的佳績，舉國歡騰。然而，在為期兩周左右的賽事當中，顯然選手的表現愈是傑出，奧運這面照妖鏡，就愈是把台灣人的「中國情結」照得無所遁形，更顯露大家的精神錯亂。

首先，當然是「中華台北」的爭議，歷屆奧運都要被拿出來檢討一次。而此次，國手們在國際的注視下揚眉吐氣、一展身手，國人更得津津計較，希望是「台灣」被看見，連長年默默協助台灣體操選手培訓的瑞莎發聲支持「中華隊」，都會被網友出征，彷彿就算對這片土地做出實質貢獻、衷心力挺台灣的人，只要叫錯名字，都是十惡不赦。

國人一方面不願面對「中華台北」稱謂的國際現實，另一方面又迫切的想要被世界看見，於是在東奧正名公投之後，只能拿自己人開刀，例如開始抓媒體毛病：為什麼轉播不稱「台灣隊」？為什麼轉播畫面上還是放「TPE」，而不是Taiwan? 殊不知，轉播畫面是自於國外，轉播媒體未必能輕易處理畫面，而台灣的隊伍在奧運確實就叫中華台北隊，播報時稱中華隊，又有何錯？

而台灣人集體熱衷於私下正名的同時，又喜洋洋的樂見舉重國手郭婞淳勇奪金牌，一下子忘記她曾表態憂心東奧若正名，恐影響選手出賽。反對東奧正名時，選手被打成不愛台灣的異見份子，奪下金牌後，又拱成台灣之光，別說選手錯亂不錯亂，台灣人錯亂不錯亂？

再說19歲的桌球國手林昀儒，與世界排名第一的中國選手樊振東力拚到難分難解，雖然最後仍舊不敵，也未能在銅牌戰中勝出，但高超的球技有目共賭，前途更是不可限量。但就在比賽結束後，立即有人「揭露」他曾在中國受訓。

一開始是「台灣價值」充滿的網民，批評林昀儒是中國訓練，好像他因此就不能算是台灣選手；結果挺中網民又跳出來主張林昀儒的好球技，全要歸功中國，好像在中國受訓，台灣就不再台灣。

扭曲的思考跳脫不出「非我族類、其心必異」的民族思維，於是各種民族情結都在發酵，既要阻絕、非要強調血統純正，同時也在收編、欲把榮耀歸功到特定旗幟之下。而台灣的包容，在民族大旗之下，變得愈來愈狹隘，一如某立委形容桌球混雙選手林昀儒和鄭怡靜拿下的銅牌，才算是台灣真正的獎牌，把入籍中華民國的桌球好手陳靜視若無物、藏入歷史封存。

台灣自由民主所提倡的大肚包容，無疑是雙重標準。我們可以認可瑞莎是台灣人（但是喊中華隊加油就不行），也能接受捷克參議院議長韋德齊喊：「我是台灣人」，但凡是跟中國擦上邊，休想與台灣站在一起。

面對奧運競賽，很多人唱高調，強調注重的是運動精神、欣賞的是選手拚搏的勇氣，但對上中國之際，又分寸大亂，終究是「好想贏中國！」

於是奧運競技場，成為兩岸角力的延伸，台灣人平時的國仇家恨，被政黨操作的仇中對立，一股腦投射在運動選手身上。對岸中國亦然。

台灣觀眾看比賽綁手綁腳，一方面要區分自己，歡呼要用台灣用語（殊不知，叫得很開心的「小林同學」分明是中國用語），情緒須激動，但態度要謙和，因為整體表現，要比中國的「小粉紅」來得高尚（事後發現，台灣酸民對自家選手，也沒有那麼體諒，當年台灣棒球隊在國際賽中首輸中國，相信酸言酸語也沒有比較少）。

而在奧運即將結束的當下，台灣人又喜滋滋瞧著台灣藝人在中國遭網民霸凌，露出幸災樂禍的笑容，一副「誰叫你要去中國賺錢？」的模樣，絕口不提，台灣極速萎縮的市場，也想不起來過去對網路霸凌的反對和厭惡。

台灣的民族情結已然是：我管你在台灣賺不賺得到錢，去中國賺就是罪惡，碰紅色就是辱台，至於台灣出口中國占總出口的四成，近年來更屢創新高、台灣今年首季對中國出口年增率高達41.1%，大家則選擇性遺忘。既要面子，又要裡子，已成台灣對中的普遍態度。

只能說幸好，羽球場的場地不是紅色的，否則我國羽球選手「麟洋配」，奪取金牌的決勝In點，就不再是象徵台灣精神的美麗畫面，說不定僅成一個奪金的註腳。畢竟，當台灣人看到敏感的名字、旗幟、顏色，就再也看不到任何那些真正代表台灣的精神和美德了。

東京奧運即將進入尾聲。圖／摘自愛爾達體育台
東京奧運即將進入尾聲。圖／摘自愛爾達體育台
舉重女神郭婞淳在奧運為台灣奪下金牌，返抵台灣時與粉絲揮手。（記者葉信菉／攝影）
舉重女神郭婞淳在奧運為台灣奪下金牌，返抵台灣時與粉絲揮手。（記者葉信菉／攝影）
「麟洋配」第一次奧運行就摘下男雙金牌。特派記者余承翰／東京攝影
「麟洋配」第一次奧運行就摘下男雙金牌。特派記者余承翰／東京攝影

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