韓國瑜市長政治獻金全捐還透支 總統專戶剩1900萬

監察院今天公布去年12月至今天7月，各項有更正紀錄的政治獻金會計報告書。高雄市前市長韓國瑜在參選高雄市長的政治獻金專戶，有604萬餘元的捐贈，戶頭已透支；而在韓國瑜與張善政去年參選總統的政治獻金專戶中，亦有600萬元捐贈，尚有1947萬餘元。

韓國瑜過去曾承諾，競選高雄市長選舉結餘款匯「全部捐贈，一毛不留」，但在今天之前的捐贈進度不到2成。根據監察院今天公布的最新資料顯示，韓國瑜參選高雄市長的政治獻金專戶前期滕餘599萬元，有一筆利息收入1770元，另有支出604萬餘元，除了選後與公務相關費用3000千元外，其他全部捐給公益團體，捐贈對象包括高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園、財團法團人奇幻文化藝術基金會、財團法人創世社會福利基金會與高雄多所育幼院等，目前專戶已透支5萬餘元。

韓國瑜在參選總統政治獻金專戶部分，去年1月選後至去年底，該政治獻金專戶有2萬3446元的利息收入。支出共1073萬餘元，其中600萬元用於捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體支出，包含台北市典亮慈善基金會200萬元、台灣重症兒童家長協會100萬元、善科教育基金會100萬元、高雄市許崑源愛心慈善會100萬元等，其餘473萬餘元為選舉支出，目前仍有1947萬餘元。