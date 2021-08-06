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江啟臣指國民黨民調贏民進黨 綠委說出朱立倫難言之隱

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委羅致政。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播
民進黨立委羅致政。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播

國民黨前主席朱立倫日前表示國民黨支持度低，選上黨主席後要在1年內讓國民黨支持度超越民進黨，不過國民黨主席江啟臣引用TVBS最新民調回擊，指國民黨民調（23.4%）已超越民進黨（21.8%）。對此民進黨立委羅致政今表示，他要幫朱立倫說出不方便批評的部分，此份民調是由中華民意調查協會委託TVBS所做，但該協會理、監事成員包括多名江啟臣身邊的黨內幹部，該協會是否為江啟臣御用的協會，國民黨有必要對外說明。

羅致政表示，這民調顯然有問題，國民黨自己高興就好，民進黨則要更努力，得到台灣民眾肯定，「跟其他政黨比較不是我們關心的重點，國民黨民調高高低低是他們的家務事」。

羅致政也指出，中華民意調查協會理、監事成員包括國民黨國民黨副秘書長黃奎博、國民黨大陸事務部主任左正東、國民黨國際事務部主任李大中，「這幾個人參與的協會委託媒體做的民調，可信度高或低？還是江啟臣主席御用的協會？國民黨有必要對外說明」。

民調

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