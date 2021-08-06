邱顯智舉辦「移工轉換準則修正草案」公聽會
時代力量立法委員邱顯智於上午舉行「禁止移工跨轉為哪樁？ 移工轉換準則修正草案公聽會」，對勞動部於2021年07月15日預告修正「外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」，邀集台灣移工聯盟、印尼勞工團結組織、桃園市家庭看護工職業工會、看護工、漁工、台灣人權促進會、婦女新知基金會及天主教希望職工中心、天主教會新竹教區移民移工服務中心、台灣國際勞工協會，與勞動部及勞動力發展署進行交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言