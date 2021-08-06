邱顯智舉辦「移工轉換準則修正草案」公聽會

台灣民眾黨今天中午舉行「加入民眾黨，起造新台灣」創黨2周年線上直播記者會，近期因防疫聲勢回到高點的黨主席柯文哲將發表「揮別舊時代，起造新台灣」演說，宣示啟動2022戰鬥模式。鴻海集團創辦人郭台銘成功購得BNT疫苗，支持者盼他再選總統的呼聲再起。2024是否可能「郭柯合」再受矚目。民眾黨內評估，若高虹安投入新竹市長選舉，郭柯合的第一步，最可能從高虹安開始。

2021-08-06 12:01