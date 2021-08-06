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邱顯智舉辦「移工轉換準則修正草案」公聽會

攝影中心 / 記者林伯東／台北即時報導
時代力量立法委員邱顯智（後）上午舉辦「移工轉換準則修正草案公聽會」，邀集多個移工團體、民間團體與勞動部及勞動力發展署進行交流。記者林伯東／攝影
時代力量立法委員邱顯智（後）上午舉辦「移工轉換準則修正草案公聽會」，邀集多個移工團體、民間團體與勞動部及勞動力發展署進行交流。記者林伯東／攝影

時代力量立法委員邱顯智於上午舉行「禁止移工跨轉為哪樁？ 移工轉換準則修正草案公聽會」，對勞動部於2021年07月15日預告修正「外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」，邀集台灣移工聯盟、印尼勞工團結組織、桃園市家庭看護工職業工會、看護工、漁工、台灣人權促進會、婦女新知基金會及天主教希望職工中心、天主教會新竹教區移民移工服務中心、台灣國際勞工協會，與勞動部及勞動力發展署進行交流。

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