與朱立倫別苗頭 江啟臣10月再出席美台國防工業會議

繼去年首度以國民黨主席身分出席美台國防工業會議，並獲邀表專題演說後，國民黨主席江啟臣今年再度獲邀，預計10月將率領退役軍事將領、前外交官員或專家學者的小型代表團與會，會中將替民意表達民進黨政府不會向美方說的話。

黨務人士說，江啟臣將代表人民幫台灣社會對美溝通執政黨不讓美方聽見的民意，不要讓美國朋友只聽到不把人民放最重要地位的民進黨政府片面之詞；但疫情期間出國不安全，也容易造成美方朋友接待上困擾，國民黨能做多少算多少。

因回鍋再戰國民黨主席的前主席朱立倫質疑，江啟臣任內與美方溝通持續斷鍊，表示若當選，只要疫情不干擾，年底前就會赴美。江此次再獲邀，也有與朱別苗頭意味。不過國民黨主席選舉9月25日就將投票。

黨務人士表示，江啟臣去年3月上任後，就遇到美國疫情爆發而無法訪美，當時的美國在台協會（AIT）處長酈英傑還主動拜訪江；即便去年9月反萊豬運動開始升溫，但到今年上半年為止，江也和酈英傑持續通話、會面就台美事務交換意見。

黨務人士說，江啟臣即便在被疫情所困任期中，仍復設國民黨國際事務部，與國民黨智庫一起，多次以視訊方式與美國前官員進行有關台美、兩岸關係間會議，並非如「有心人士」所言。

去年第19屆美台國防工業會議上，江啟臣表示，應提升我國後備戰力，透過持續的軍售裝備與技術提升我國軍事實力，希望能在不主動挑釁前提下，「以實力換和平」，也呼籲美國應設法降低中國大陸以武力解決兩岸問題動機。

至於反含萊克多巴胺美豬進口，黨務人士說，江啟臣認為，這只是兩國關係諸多面向裏一個議題，且是為國人食安把關，「反萊豬不意味著反美或反美豬，不然馬英九前總統也反萊豬，為什麼美國還是與他密切合作，雙方軍售也並未止歇，反而超出前總統陳水扁任內甚多」？

黨務人士也表示，江啟臣主張的「親美」，是以中華民國利益優先，親美但不犧牲食安、和陸但不犧牲國安，親美、和陸但更愛台灣。