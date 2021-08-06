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新竹市長選戰藍白合？ 朱立倫：自己強最重要

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨前主席朱立倫宣布回鍋參與黨主席選舉，近來動作頻頻，今天到新竹拜訪地方人士，第1場公開行程到立委鄭正鈐辦公室與支持者會面。記者張裕珍／攝影
國民黨前主席朱立倫宣布回鍋參與黨主席選舉，近來動作頻頻，今天到新竹拜訪地方人士，第1場公開行程到立委鄭正鈐辦公室與支持者會面。記者張裕珍／攝影

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋參與黨主席選舉，近來動作頻頻，今天到新竹拜訪地方人士，第1場公開行程到立委鄭正鈐辦公室與支持者會面，會前受訪被問到竹市長選舉是否有民眾黨合作空間？朱說，不排除任何可能，不過自己強最重要，「自己不強靠別人，就別人吃走了」，這段時間目標讓國民黨戰力更強，推出大家支持的候選人。

前國民黨主席吳敦義日前出書，提到2020總統大選，對於韓國瑜曾說出「連一碗滷肉飯都沒有」這句話感到不滿。朱立倫今天被問及此事，他說，過去歷史都可以來追憶，未來國民黨會更團結努力，力拚打贏2022，2024重返執政。

媒體再追問2024黨內參選是否混亂？朱強調，請大家放心，國民黨一定會推出最強候選人，會無私無我推出候選人，全力提升國民黨戰力，「沒有2022就沒有2024，2024連想都不用想」。

由於民眾黨立委高虹安傳出參選新竹市長選舉，近來動作也不少，是否有藍白合的空間？朱立倫說，自己說過從地方到中央選舉，不會排除任何可能，但關鍵重點在於「我們自己強最重要」，否則自己不強都靠別人，就會被別人吃走了，目標是這段時間讓國民黨力量更強，共同推出大家支持的候選人，就會打贏勝戰。

媒體也關心是否有與連勝文結盟可能？大老普遍沒表態等？朱立倫說，昨天才與連勝文一起看球，討論體育政策，相信未來會一起努力，國民黨更有戰力，自己也曾多次和前總統馬英九多次討論黨的重要方向與政策，彼此都期待國民黨更好，朱更強調「自己會爭取每一位黨員的支持」，無論是大老與每一名黨員都同等重要。

是否有2024參選打算？朱立倫最後也重申，國民黨現階段最重要目標就是要打贏2022，2022贏了才有2024，不要掉入民進黨陷阱，因為民進黨希望國民黨內亂，希望被見縫插針，國民黨必須無私無我推出最強候選人，無論2022跟2024都一樣。

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋參與黨主席選舉，近來動作頻頻，今天到新竹拜訪地方人士，第1場公開行程到立委鄭正鈐辦公室與支持者會面。記者張裕珍／攝影
國民黨前主席朱立倫宣布回鍋參與黨主席選舉，近來動作頻頻，今天到新竹拜訪地方人士，第1場公開行程到立委鄭正鈐辦公室與支持者會面。記者張裕珍／攝影

朱立倫

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