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父親節將至 范雲提修法還給爸爸平等育兒權利

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲舉行記者會，與婦女新知、生動盟、同家會、新北產業總工會以及宜蘭產業總工會一同呼籲行政院，從法制上還給爸爸平等育兒的權利。圖／范雲國會辦公室提供
民進黨立委范雲舉行記者會，與婦女新知、生動盟、同家會、新北產業總工會以及宜蘭產業總工會一同呼籲行政院，從法制上還給爸爸平等育兒的權利。圖／范雲國會辦公室提供

父親節將至，民進黨立委范雲與婦女新知、生動盟等團體舉行記者會，呼籲行政院正視家長照顧需求，要求勞動部在修訂性別工作平等法時，納入勞工、家長、婦女、同志團體與立委意見，從法制上還給爸爸平等育兒的權利，作為給爸爸們最好的父親節禮物。

范雲指出，勞工的家庭照顧需求，民間早已倡議多年，始終沒有得到勞動部的真切回應。行政院7月上路的育兒新制，僅增加2天產檢假、提高2成育嬰留停津貼，其餘制度上無明顯進展。因此，自己也提出相關法案的修法，並已付委審查，具體內容包括三階段的彈性育兒制度，讓家長在懷孕、生產、孩子成長的三階段，都能無後顧之憂。

范雲表示，現在孕婦有7天產檢假，配偶也應享有7天陪產檢假，讓雙親一起進行生產準備，從懷孕就開始育兒。而相較產婦2個月的產假，現在配偶只能請5天陪產假，遠遠不足需求，應延長至1個月陪產暨親職假，使家長在寶寶剛出生時，就能共同建立親密連結；而公務員享有7天有薪家庭照顧假，勞工也應比照辦理，以因應家中各種突發狀況。

婦女新知基金會董事長莊喬汝指出，現在少子女化危機，終於讓社會更重視友善育兒政策，北歐國家經驗及相關研究顯示，配偶在產檢階段的陪伴、生產前後的有薪休假，都有助於增加父親日後投入育兒照顧的意願，政府應儘速修法，以有薪休假制度支持父親分擔照顧責任，減輕職場女性照顧負荷。

生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀表示，生產前的準備、突如其來的改變，都需要時間與心力學習，孕婦有七天產檢假，伴侶卻什麼假都沒有實不合理，呼籲政府應提出對應產檢假的「七天有薪生產準備假」，鼓勵伴侶在懷孕初期就實質參與，雙親一起準備生產，學習親職與家務分擔，真正促進雙親共同育兒，落實性別平等。

范雲

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