國民黨發表租屋政策白皮書 要民進黨聽到青年租客聲音

國民黨青年部今舉行「青年住好-租屋政策白皮書發表」記者會，以青年視角出發，提出「打擊黑市三支箭」、「租金抗漲四大招」、「租屋安全雙防線」、「租屋糾紛三補洞」、「改善社宅三方針」、「學生宿舍四改革」六大面向，呼籲執政黨傾聽青年世代的聲音。

國民黨政策會執行長費鴻泰表示，居住正義還有租屋政策一直是大眾所關心的，但政策的貫徹必須由政府來做。根據青年部的研究，就是要讓政府聽間年輕人實際的感受，政府應給予學校預算，去解決宿舍短缺問題，因為學校宿舍的成本，政府可以去吸收。

費鴻泰也認為，年輕人應該把自己的感受大聲的說出來，讓政治人物及政府好好去聽，並充分了解，讓青年的聲音轉為公共政策，這樣社會才會有進步的原動力。

國民黨革命實踐研究院長羅智強指出，租屋市場先天就是不公平，房客永遠屬於弱勢，加劇了租屋族不公平處境，房客租房就屬於經濟弱勢的呈現，新冠肺炎更加重弱勢更艱困的處境，不管是租屋糾紛或租金問題，不可能依靠市場改變現況，只能依靠執政者或是政府才能去改變這種不平衡。

羅智強認為，因為市場先天不平衡，國外皆有眾多對房客所提供的保障措施，包括禁止驅逐令、獎勵房東降租等，都是為了平抑市場不平衡，但在台灣，政府都是放任租屋市場不平衡。

羅智強說，租屋黑市逃漏稅情形造成許多不正義，包括租稅正義、租客權益等，核心政策就是要打破程序性的障礙，同時，政府應該要有決斷和決心，讓房東與房客權利義務關係更公開透明，賦予強迫的法律義務，否則予以重懲。在短短時間，青年住好願景營的學員能提出具體分析和政策建議，真的比執政者更有政策肩膀，看到問題的本質。

OURs秘書長彭揚凱表示，國民黨青年部提出的報告中，有幾項並不涉及修法應可在短期內看到成效。第一，購屋及租屋市場資訊公開透明，惟現今租屋市場仍然是黑市，這點因已有法源依據不涉及修法，僅需思考配套措施加入強制力或獎勵制度；第二，租屋權益的部分銀現已有租賃專法，僅需加強調處、保障權益、避免糾紛等規定；第三，有關學生宿舍等問題建議直接對照兩年前民進黨提出的「5年50億學生宿舍改善計畫」，去檢視其各項指標及執行率。