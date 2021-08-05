【重磅快評】當蔡英文忙著蹭熱度 郭台銘正急著追疫苗

自從買成BNT疫苗後，就鮮少公開露面的鴻海創辦人郭台銘，最近飛到捷克打疫苗，但此行更重要的目的是為了去催貨，催什麼貨？原來不是催他自己工廠的貨，而是催促疫苗供貨，郭董顯然把他過去在商場爭戰的行動力也用在這次疫苗購買上。郭台銘忙著催疫苗，那，政府在做甚麼？原來，蔡總統正忙著當東奧的戰績播報員、派戰機伴飛國手返台班機錦上添花，讓人有種到底誰才是總統的錯覺？

蔡政府對於郭台銘本來就頗有戒心，經過這次的疫苗事件後，恐怕會更加防備，因為郭台銘就像照妖鏡，把蔡政府在疫苗採購上的怠忽職守、利益算計、消極被動在全民面前不留情地一一照見。蔡政府花了8個月買不到的BNT疫苗，把原因推託成中共阻撓、國際搶貨，郭台銘只花了1個多月就買到了—如果不是因為蔡政府刻意的阻撓，恐怕還更快，且價格談得比之前衛福部談都要便宜許多。

沒想到這殘酷的對比還沒完，衛福部以特快車的速度讓沒有國際認證、沒作3期試驗的高端疫苗通過EUA，反觀早經國際認證、全世界都在搶的BNT都已簽約超過3周了，食藥署居然還沒通過EUA，面臨無法進口的窘境，讓郭台銘著急不已。直到前天（3日）衛福部長陳時中被問及此事，他才慢條斯理地說「郭董事長對於此事較為著急，也很積極處理，今天下午就會簽核」。讓人不解，究竟人民付稅金給這些坐在廟堂之上當報數員的官員，是來作威作福的嗎？

在確定BNT拿到EUA，郭台銘隨即馬不停蹄飛到歐洲，此行目的也隨著他的臉書貼文而曝光，他的第一站就是在捷克打疫苗，因為他需要取得1張歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程，還不忘hashtag寫下「＃催貨進行式」。原來歐洲的行程就是跟催促疫苗供貨有關，這種「（疫苗）不到手、不罷休」的積極度，再次讓人見識到郭台銘之所以能成就一方霸業的秘訣。

再回頭看看我們的政府呢？今天（5日）下午陳時中再被問到此事，他也證實，郭台銘此行到歐洲去是有打算跟相關人員見面，看是否有促成的機會，「這是一個非常困難的工作，我們祝他馬到成功。」如果撇除政治環境的限制，現在飛到歐洲的人不應是陳時中甚至是蔡英文嗎？看到一個民間人士為了爭取疫苗的想方設法、不屈不撓，陳時中不感到汗顏就算了，還擺出一副事不關己的模樣，這到底要有多強大的心理素質才辦得到。

從藝人賈永婕到郭台銘，難怪在網路上會流行這段話：「台灣真的很不一樣：藝人 比官員還會做事、官員比藝人還會演戲；企業比政府重視人命、政府比企業重視利益」。然而這樣的角色錯置，實在是全民之悲。